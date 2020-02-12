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Ukončeno

Philips AventAbsorpční vložky

SCF155

4.1
| (34) Recenze
Pohodlí s jistotou
Pratelné absorpční vložky Philips Avent SCF155/06 mají vložku z česané bavlny, která je měkká a jemná vůči pokožce a tvoří absorpční vrstvu, která odvádí vlhkost od pokožky a zachycuje ji za nepropustnou výstelkou.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Mimořádně jemné absorpční vložky

Pohodlí s jistotou

  • Omyvatelný

Mimořádná jemnost a absorpce

Absorpční vložky odvádějí vlhkost z pokožky a zachycují ji v nepropustné výstelce.

Protiskluzové, s lepicími páskami

Protiskluzové díky lepicím páskám, které udržují prsní vložku na místě.

Vyvinuto s odborníkem na kojení

Vyvinuto ve spolupráci s porodní asistentkou a laktační poradkyní, která podporuje maminky při kojení již 20 let.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

34

Recenze

12/02/2020

Česká republika

Česká republika

Pohodlné

Pro první dny po porodu jsem používala jednorázové, měla jsem větší únik mléka a tyto vložky neměli dostatečnou kapacitu a prosakovaly. Jak se laktace srovnala, přešla jsem na tyto a byly skvělé. Díky krajce necestovaly a mohla jsem je mít celý den. V létě se s nimi nepotíte a nezapařujete. Mám je připravené pro dalšího potomka.

Výhody

Cena, vždy jsem prala s dětským oblečením, nesráží se

Nevýhody

Pro drobnější maminky jsou docela velké

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF155 Absorpční vložky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF155 Absorpční vložky

04/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná savost i design

Absorpční vložky mě velice překvapili. Už, když jsem otevřela krabičku tak mě potěšil sáček na praní do pračky. I když jsou v balení pouze 3 páry není to problém a vy tak můžete druhý den znovu používat. Vložky jsou velmi pěkné díky své krajce a hebké z druhé strany takže se příjemně nosí. Oproti jednorázovým jsou svou hebkostí nepřekonatelné. Savost mě také mile překvapila. Krásně sají a vydrží opravdu celý den.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF155 Absorpční vložky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF155 Absorpční vložky

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná ekologičtější náhrada jednorázových vložek

Vložky jsou hebké a příjemné na nošení. Nerozeznala jsem rozdíl od jednorázových. Díky krajce nekloužou v bavlněném prádle. Vnější šev je sice znatelnější, než u jednorázových vložek, ale přesto pod běžným prádlem neruší. Neprotečou.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF155 Absorpční vložky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF155 Absorpční vložky

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu