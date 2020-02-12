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Ukončeno
SCF155
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Omyvatelný
Absorpční vložky odvádějí vlhkost z pokožky a zachycují ji v nepropustné výstelce.
Protiskluzové díky lepicím páskám, které udržují prsní vložku na místě.
Vyvinuto ve spolupráci s porodní asistentkou a laktační poradkyní, která podporuje maminky při kojení již 20 let.
4.1
z 5
34
Recenze
Jíťa030
12/02/2020
Česká republika
Pohodlné
Pro první dny po porodu jsem používala jednorázové, měla jsem větší únik mléka a tyto vložky neměli dostatečnou kapacitu a prosakovaly. Jak se laktace srovnala, přešla jsem na tyto a byly skvělé. Díky krajce necestovaly a mohla jsem je mít celý den. V létě se s nimi nepotíte a nezapařujete. Mám je připravené pro dalšího potomka.
Výhody
Cena, vždy jsem prala s dětským oblečením, nesráží se
Nevýhody
Pro drobnější maminky jsou docela velké
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF155 Absorpční vložky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF155 Absorpční vložky
Lenik92
04/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
Výborná savost i design
Absorpční vložky mě velice překvapili. Už, když jsem otevřela krabičku tak mě potěšil sáček na praní do pračky. I když jsou v balení pouze 3 páry není to problém a vy tak můžete druhý den znovu používat. Vložky jsou velmi pěkné díky své krajce a hebké z druhé strany takže se příjemně nosí. Oproti jednorázovým jsou svou hebkostí nepřekonatelné. Savost mě také mile překvapila. Krásně sají a vydrží opravdu celý den.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF155 Absorpční vložky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF155 Absorpční vložky
BaraPod
28/02/2019
Česká republika
Součást promoakce
Výborná ekologičtější náhrada jednorázových vložek
Vložky jsou hebké a příjemné na nošení. Nerozeznala jsem rozdíl od jednorázových. Díky krajce nekloužou v bavlněném prádle. Vnější šev je sice znatelnější, než u jednorázových vložek, ale přesto pod běžným prádlem neruší. Neprotečou.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF155 Absorpční vložky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF155 Absorpční vložky