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  • Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky
  • Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky
  • Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky
  • Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky
  • Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky
  • Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky
  • Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky
  • Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky
  • Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky
  • Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky
  • Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky
  • Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky

Ukončeno

Philips AventNiplette™

SCF152/01

4
| (6) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt
Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky
Niplette™ pomáhá kojit matkám s plochými či vpáčenými bradavkami. Tento jedinečný a revoluční nástroj představuje snadné, nechirurgické a dlouhodobé řešení. Po několika týdnech stálého nošení zůstane bradavka vztyčená.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

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Klinicky prokázané výsledky*

Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky

  • Nechirurgické řešení

  • Pro ploché nebo vpáčené bradavky

  • 1 pomůcka Niplette a 2 prsní vložky

Pomůcka pro ploché nebo vpáčené bradavky

Pomůcka pro ploché nebo vpáčené bradavky

Vpáčené bradavky nebo bradavky, které nelze vytáhnout, postihují až 10 % žen, kterým způsobují psychický stres a ztěžují kojení matce i dítěti. Když dítě saje z prsu, mělo by dojít k vytažení bradavky. Pokud ne, pomůcka Niplette™ je jednoduchým, pohodlným řešením, které může pomoci. Toto zařízení umožňuje ženám s plochými nebo vpáčenými bradavkami pohodlně kojit bez nutnosti využití invazivní operace*. Skládá se z průhledného kloboučku na bradavku s těsnicí obrubou, který se připevňuje k ventilu a otvoru stříkačky.

Ideální k používání během prvních 6 měsíců těhotenství

V ideálním případě by se pomůcka Niplette měla používat ještě před otěhotněním a nosit po 8hodinových intervalech během dne nebo noci*. Pokud nejsou prsa příliš citlivá, lze ji používat také během prvních šesti měsíců těhotenství k dosažení trvalé korekce nebo po narození dítěte, jen několik minut před kojením. Pomůcka Niplette bradavku sáním vytáhne, aby se dítě mohlo snadno přisát a mohlo si během prvních několika dnů lépe zvykat na kojení. Po skončení kojení lze provést trvalou kosmetickou korekci; v takovém případě lze pomůcku Niplette čas od času opět použít.

Jednoduchý postup

Jednoduchý postup

Klobouček se jednou rukou přidrží na dvorci bradavky. 5ml stříkačkou se odsaje vzduch, aby se bradavka přisála ke dvorci. Sání řídí uživatelka a může za bradavku zatáhnout tak silně, jak jí to vyhovuje. Jakmile dojde k vytažení bradavky, může uživatelka po opatrném odpojení stříkačky od ventilu dále provádět všechny běžné činnosti a pomůcku Niplette nosit diskrétně v podprsence. Na začátku kojení se používání doporučuje co nejčastěji*.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

6

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

3
2

04/03/2019

Česká republika

Česká republika

Produkt na 100% splňuje účel.

Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF152/01 Niplette™

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF152/01 Niplette™

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Funkcnost, vhodný již během těhotenství

[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF152/01 Niplette™

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF152/01 Niplette™

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Funguje jak má

Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF152/01 Niplette™

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF152/01 Niplette™

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Upozornění

  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, strany 46–49