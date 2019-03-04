Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Nechirurgické řešení
Pro ploché nebo vpáčené bradavky
1 pomůcka Niplette a 2 prsní vložky
Vpáčené bradavky nebo bradavky, které nelze vytáhnout, postihují až 10 % žen, kterým způsobují psychický stres a ztěžují kojení matce i dítěti. Když dítě saje z prsu, mělo by dojít k vytažení bradavky. Pokud ne, pomůcka Niplette™ je jednoduchým, pohodlným řešením, které může pomoci. Toto zařízení umožňuje ženám s plochými nebo vpáčenými bradavkami pohodlně kojit bez nutnosti využití invazivní operace*. Skládá se z průhledného kloboučku na bradavku s těsnicí obrubou, který se připevňuje k ventilu a otvoru stříkačky.
V ideálním případě by se pomůcka Niplette měla používat ještě před otěhotněním a nosit po 8hodinových intervalech během dne nebo noci*. Pokud nejsou prsa příliš citlivá, lze ji používat také během prvních šesti měsíců těhotenství k dosažení trvalé korekce nebo po narození dítěte, jen několik minut před kojením. Pomůcka Niplette bradavku sáním vytáhne, aby se dítě mohlo snadno přisát a mohlo si během prvních několika dnů lépe zvykat na kojení. Po skončení kojení lze provést trvalou kosmetickou korekci; v takovém případě lze pomůcku Niplette čas od času opět použít.
Klobouček se jednou rukou přidrží na dvorci bradavky. 5ml stříkačkou se odsaje vzduch, aby se bradavka přisála ke dvorci. Sání řídí uživatelka a může za bradavku zatáhnout tak silně, jak jí to vyhovuje. Jakmile dojde k vytažení bradavky, může uživatelka po opatrném odpojení stříkačky od ventilu dále provádět všechny běžné činnosti a pomůcku Niplette nosit diskrétně v podprsence. Na začátku kojení se používání doporučuje co nejčastěji*.
4.0
z 5
6
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
Pája21
04/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
Produkt na 100% splňuje účel.
Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF152/01 Niplette™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF152/01 Niplette™
Miiisaaa
02/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
Funkcnost, vhodný již během těhotenství
[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF152/01 Niplette™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF152/01 Niplette™
spetrjd
27/02/2019
Česká republika
Součást promoakce
Funguje jak má
Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF152/01 Niplette™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF152/01 Niplette™
McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, strany 46–49