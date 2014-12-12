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Ukončeno
SCF142/00
Pro pohodlné držení malýma rukama
Hrnečky lze používat s držadly i bez nich
Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo skleněných lahví a hrnků Grown-up/My First Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete vytvořit dokonalý hrneček, který se přizpůsobí individuálním potřebám vašeho batolete.
3.2
z 5
11
Recenze
koguska
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
jpic
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Wiśniawisnia
17/12/2013
Polska
100% funkcjonalności
100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia