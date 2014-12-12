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Ukončeno

Philips AventDržadla na učení pro hrneček

SCF142/00

3.2
| (11) Recenze
Pro samostatné pití
Na kojenecké lahve a hrnečky Philips Avent lze nasadit držadla na učení, se kterými se dítě může učit samostatně pít v každém věku. Snadno se nasazují a snímají, takže hrnečky lze používat s držadly i bez nich. Dodávají se v zelené a oranžové barvě.
Zobrazit všechny výhody

Snadně odnímatelná držadla hrnečků

Pro samostatné pití

Speciální tvar

Pro pohodlné držení malýma rukama

Snadné nasazení a sejmutí

Hrnečky lze používat s držadly i bez nich

Kompatibilní s lahvemi a hrnečky Philips Avent

Všechny lahve a hrnečky Philips Avent (mimo skleněných lahví a hrnků Grown-up/My First Big Kid) jsou spolu kompatibilní, takže můžete vytvořit dokonalý hrneček, který se přizpůsobí individuálním potřebám vašeho batolete.

Technické specifikace

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Recenze

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3.2

z 5

11

Recenze

2

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

17/12/2013

Polska

Polska

100% funkcjonalności

100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

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