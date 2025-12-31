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Ukončeno
SCF124/01
Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
Šidítko Philips Avent Classic vám pomůže uklidnit dítě v kterékoli denní době. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj ústní dutiny dítěte a je k dispozici v řadě barev.
Pro základní pohodlí
0–6 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme se maminek, jak jejich děti reagují na sosáky Philips Avent a 9 z 10 miminek naše šidítka přijímá.*
Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.
Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*
Recenze
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Největší celosvětová značka šidítek
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.
Výrobce roku 2014
Testováno online se 100 maminkami, Velká Británie 2012