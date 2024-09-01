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Philips Avent DudlíkSoothie

SCF099/27

4.5

| (43) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt

Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte

Měkké a pružné dudlíky Philips Avent Soothie Heart se nedotýkají nosu dítěte. Jednodílný design z lékařského silikonu s opakovaně použitelným pouzdrem vyrobeným z 90 % z rostlinných materiálů.*

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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Pružný dudlík z lékařského silikonu

Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte

  • Jednodílný silikonový design

  • Bez BPA

  • 2 ks v balení

  • 0–6 měsíců

Kopíruje obrysy tváře pro pohodlí dítěte

Kopíruje obrysy tváře pro pohodlí dítěte

Speciální srdcovitý chránič je navržen tak, aby kopíroval přirozené křivky obličeje dítěte, a poskytoval tak maximální pohodlí bez toho, že by narážel do jeho nosu.

Jednodílný design, vyrobený ze 100 % z lékařského silikonu

Jednodílný design, vyrobený ze 100 % z lékařského silikonu

Odolný jednodílný design je kompletně vyrobený z pružného lékařského silikonu. Náš tým odborníků jej speciálně vytvořil pro novorozence od 0 do 6 měsíců.

Symetrický, kulatý dudlík

Symetrický, kulatý dudlík

Šidítko Soothie obsahuje symetrický, kulatý dudlík, navržený tak, aby anatomicky padnul dítěti do úst, a aby snížil tlak mezi jazykem a ústy. Šidítko Philips Avent Soothie je nezávisle akreditováno Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation).

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

43

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Nevýhody

Żadnych wad

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Datum použití 2024-05-01

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Datum použití 2024-05-01

23/12/2021

Polska

Polska

Ekstra smoczek

Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.

Výhody

Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

21/12/2021

Polska

Polska

Fantastyczny smoczek!

Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%

Výhody

Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny

Nevýhody

Nie zauważyłam żadnych wad

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

Datum použití 2021-11-21

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

Datum použití 2021-11-21

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Metoda hmotnostní bilance

  2. Všechna šidítka Soothie mají stejný tvar dudlíku a jednodílný design a dodávají se s různými tvary chrániče, což platí i pro šidítka dodávaná do nemocnic v USA.

  3. V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) šidítek.

  4. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte.