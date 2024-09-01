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Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
Měkké a pružné dudlíky Philips Avent Soothie Heart se nedotýkají nosu dítěte. Jednodílný design z lékařského silikonu s opakovaně použitelným pouzdrem vyrobeným z 90 % z rostlinných materiálů.*
Jednodílný silikonový design
Bez BPA
2 ks v balení
0–6 měsíců
Speciální srdcovitý chránič je navržen tak, aby kopíroval přirozené křivky obličeje dítěte, a poskytoval tak maximální pohodlí bez toho, že by narážel do jeho nosu.
Odolný jednodílný design je kompletně vyrobený z pružného lékařského silikonu. Náš tým odborníků jej speciálně vytvořil pro novorozence od 0 do 6 měsíců.
Šidítko Soothie obsahuje symetrický, kulatý dudlík, navržený tak, aby anatomicky padnul dítěti do úst, a aby snížil tlak mezi jazykem a ústy. Šidítko Philips Avent Soothie je nezávisle akreditováno Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation).
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4.5
z 5
43
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Nevýhody
Żadnych wad
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Datum použití 2024-05-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Datum použití 2024-05-01
Patcyrja
23/12/2021
Polska
Ekstra smoczek
Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.
Výhody
Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
w.wodo
21/12/2021
Polska
Fantastyczny smoczek!
Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%
Výhody
Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny
Nevýhody
Nie zauważyłam żadnych wad
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Datum použití 2021-11-21
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Datum použití 2021-11-21
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Metoda hmotnostní bilance
Všechna šidítka Soothie mají stejný tvar dudlíku a jednodílný design a dodávají se s různými tvary chrániče, což platí i pro šidítka dodávaná do nemocnic v USA.
V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) šidítek.
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte.