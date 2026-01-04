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  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
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  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
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  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

Philips Avent Dudlíkultra air

SCF087/07

4.9
| (651) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
Zklidňuje a umožňuje dýchání díky velkým vzduchovým otvorům. 9 z 10 rodičů souhlasí, že dudlíky Philips Avent Ultra Air jsou pro děťátko pohodlná.** Zklidňující úleva je vždy po ruce, ať se o miminko právě stará kdokoli. Nyní z 80 % z rostlinných materiálů.*
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Mimořádně velké vzduchové otvory umožňují pohodlnější zklidnění

Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

  • Umožňuje pokožce dítěte dýchat

  • Bez BPA

  • Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*

  • 0–6 měsíců

Velmi velké ventilačními otvory umožňují pokožce dítěte dýchat

Velmi velké ventilačními otvory umožňují pokožce dítěte dýchat

Otvory v kotouči kolem šidítka umožňují pokožce vašeho dítěte dýchat a udržují ji sušší pro maximální pohodlí.

Ortodontický dudlík pro přirozený vývoj zubů a dásní

Ortodontický dudlík pro přirozený vývoj zubů a dásní

Naše ortodontické dudlíky jsou navrženy z měkkého silikonu, který podporuje přirozené pohyby ústních svalů a pomáhá snižovat riziko vadného skusu. Úzký krček dudlíku je navržen tak, aby snižoval tlak mezi jazykem a patrem. Šidítka Philips Avent Ultra jsou nezávisle akreditovány Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation). Jsou vyrobeny ze 100 % z potravinářského silikonu, jsou odolnější a vydrží déle než gumové (latexové) dudlíky. Neobsahují BPA, BPS, ftaláty, PVC  polycyklické aromatické uhlovodíky.

Oblíbené u miminek, 98% úspěšnost přijetí šidítka***

Oblíbené u miminek, 98% úspěšnost přijetí šidítka***

Náš texturovaný silikonový sosák je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu. Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na naše šidítka reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko šidítka Philips Avent Ultra přijímá.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

651

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Poprve s ultra air.

Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.

Výhody

Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro

Nevýhody

Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air

Date of Use 2025-12-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air

Date of Use 2025-12-04

03/01/2026

Česká republika

Česká republika

Kvalitní dudlík

S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.

Výhody

Vzdušnost, vzhled, cena.

Nevýhody

Asi nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air

Date of Use 2024-12-03

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air

Date of Use 2024-12-03

02/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlík ultra air

Dudlík si moje dítě oblíbilo hned, krásně ho uklidňuje a drží v pusince i při usínání. Oceňuju, že je opravdu šetrný k pokožce — žádné otlaky ani zarudnutí kolem úst, což se nám u jiných dudlíků stávalo. Silikon je měkký a příjemný, dudlík je lehký a dobře sedí. Design je jednoduchý, ale hezký. Čištění je rychlé, dá se snadno sterilizovat a materiál je kvalitní a odolný. Za nás spolehlivý dudlík, ke kterému se rádi vracíme.

Výhody

dobře sedí v pusince, uklidňuje, šetrný k citlivé pokožce, měkký silikon, lehký a snadno se čistí

Nevýhody

může být dražší než jiné dudlíky, některým dětem nemusí sedět tvar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air

Date of Use 2025-12-02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air

Date of Use 2025-12-02

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového dudlíku (metoda hmotnostní bilance).

  2. Na základě výsledků spotřebitelského testu v USA (2023, n=201).

  3. Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného dudlíku Philips Avent používaného v našich dudlících Ultra (n=201).

  4. V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) dudlíků.

  5. Z hygienických důvodů dudlík po každých 4 týdnech používání vyměňte.