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  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne
  • Uklidňuje novorozence od prvního dne

Philips Avent Dudlíkultra start noční

SCF075/17

4.9

| (173) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Uklidňuje novorozence od prvního dne

Klid od samého začátku. Dudlík Philips Avent Ultra Start Nighttime je vyroben tak, aby vyhovoval ústům novorozenců, a lze jej bezpečně používat až do 6 měsíců. Svítí ve tmě, takže po zhasnutí světel je snadné najít pohodlí a úlevu. Nyní z 80 % na rostlinné bázi.*

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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Sedí tak akorát, a to i v noci

Uklidňuje novorozence od prvního dne

  • Kryt svítí ve tmě

  • Bez BPA

  • Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*

  • 0–2 měsíce

Dokonale vyhovuje malým pusinkám

Dokonale vyhovuje malým pusinkám

Naše šidítko pro novorozence je speciálně navrženo tak, aby vyhovovalo malým pusinkám a tvářičkám. Díky své lehké konstrukci bez vroubků představuje ideální první šidítko a je vhodné pro děti do 6 měsíců. Tvar a velikost šidítka pomáhají dětem snadno přejít na naše řady šidítek Philips Avent Ultra Air a Ultra Soft, aby byly vždy uspokojeny jejich přirozené potřeby sání.

Ortodontický dudlík pro přirozený vývoj zubů a dásní

Ortodontický dudlík pro přirozený vývoj zubů a dásní

Naše ortodontické dudlíky jsou navrženy z měkkého silikonu, který podporuje přirozené pohyby ústních svalů a pomáhá snižovat riziko vadného skusu. Úzký krček dudlíku je navržen tak, aby snižoval tlak mezi jazykem a patrem. Dudlíky Philips Avent Ultra jsou nezávisle akreditovány Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation). Jsou vyrobeny ze 100 % z potravinářského silikonu, jsou odolnější a vydrží déle než gumové (latexové) dudlíky. Neobsahují BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhlovodíky.

Oblíbené u miminek, 98% úspěšnost přijetí šidítka**

Oblíbené u miminek, 98% úspěšnost přijetí šidítka**

Náš texturovaný silikonový dudlík je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu. Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na naše šidítka reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko dudlíky Philips Avent Ultra přijímá.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

173

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
1

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super dudlík

Určitě doporučuji všem maminkám. Dudlík je měkký a pružný. Svítí v noci což je super když v noci hledáte dudlík ve tmě.

Výhody

Měkký, pružný, svítící

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlik ultra start nighttime

Dudlik ultra start nightime pouzivame hlavne v noci,kdy ho snadno najdeme v postylce,kdyz diteti vypadne z ust,diky tomu,ze sviti ve tme! Libi se nam take design a nase miminko ho prijmulo a dokaze ho uklidnit,je 0% BPA a je vyhovujici pro miminko 0-2mesice (i dale).

Výhody

Sviti ve tme,0 % BPA, znama a overena znacka

Nevýhody

Jiny typ savicky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2025-12-04

02/01/2026

Česká republika

Česká republika

Lehkost a ještě svítí :)

Dudlík je velmi lehký, prodyšný, bez BPA a ortodontický (důležité, jelikož máme problém se zuby v rodině). Perfektní je, že svítí v noci, takže nemusíte rozsvítit a ihned jej najdete, starší vnímavější miminko si jej najde samo. Design bych trošku zjednodušila, ale to nemá vliv na funkci :)

Výhody

Svítí, je lehký, bez BPA, ortodontický

Nevýhody

vyšší cena, ocením čistší design

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2024-12-02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF075/14 ultra start

Date of Use 2024-12-02

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového dudlíku (metoda hmotnostní bilance).

  2. Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného sosáku Philips Avent používaného v našich šidítkách Ultra (n=201).

  3. Na základě výsledků spotřebitelského testu v USA (2023, n=201).

  4. V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) dudlíků.

  5. Z hygienických důvodů dudlík po každých 4 týdnech používání vyměňte.