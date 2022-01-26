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Ukončeno
4.8
z 5
370
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
LeaK
26/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Láhev na mléko
pro druhého syna, roky používáme u prvorozeného..Umýváno v myčce
Výhody
Synovi vyhovuje
Nevýhody
Omyly se číslice označující ml u předchozího výrobku, uvidíme co tato láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural
Niki.barty
25/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dětská lahev Natural
Milujeme lahvičky natural, jsou lehké, dobře se myjí, občas i nějaký tvrdý pád přežijí :) roztomilé obrázky už jsou bonusem :)
Výhody
Lehkost, tvar dudlíku i lahvičky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/24 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/24 Dětská lahev Natural
Syčák
15/05/2021
Česká republika
Skvělá lahev
Máme odsávačku Avent, a už nestačila lahvička 125ml, vše na sebe krásně pasuje. Líbil se nám hrošík, tak už je doma. Dobře se vymývá.
Výhody
Kompatibilita se všemi produkty Avent
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural