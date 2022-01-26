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        Ukončeno

        Philips AventSCF070/20 Natural baby bottle

        SCF070/20

        4.8
        | (370) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
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        4.8

        z 5

        370

        Recenze

        97%

        Doporučuje tento produkt

        26/01/2022

        Česká republika

        Česká republika

        Ověřený kupující

        Láhev na mléko

        pro druhého syna, roky používáme u prvorozeného..Umýváno v myčce

        Výhody

        Synovi vyhovuje

        Nevýhody

        Omyly se číslice označující ml u předchozího výrobku, uvidíme co tato láhev

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural

        25/01/2022

        Česká republika

        Česká republika

        Ověřený kupující

        Dětská lahev Natural

        Milujeme lahvičky natural, jsou lehké, dobře se myjí, občas i nějaký tvrdý pád přežijí :) roztomilé obrázky už jsou bonusem :)

        Výhody

        Lehkost, tvar dudlíku i lahvičky

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/24 Dětská lahev Natural

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/24 Dětská lahev Natural

        15/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Skvělá lahev

        Máme odsávačku Avent, a už nestačila lahvička 125ml, vše na sebe krásně pasuje. Líbil se nám hrošík, tak už je doma. Dobře se vymývá.

        Výhody

        Kompatibilita se všemi produkty Avent

        Nevýhody

        Žádné

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural

        Ano, tento produkt doporučuji

        Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF070/22 Dětská lahev Natural

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu