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Ukončeno
1 lahev
240 ml
Dudlík s pomalým průtokem
1m+
Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.
4.6
z 5
102
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
Renča1
23/07/2020
Česká republika
Skvělé lahve Philips Avent
Sada láhví mi udělala velkou radost tím, že obsahuje 2 velké a 2 menší lahve a následně především tím, jak jsou tvarované a velikostně řešené. Lahve se dobře drží a díky širokému zakončení lahve se tekutina v lahvi dobře přelévá. Samotný dudlík lahve je velmi příjemný a mému synovi naprosto vyhovoval. Výhodou do budoucna je, že lahve a dudlíky jsou kombinovatelné s dalšími lahvemi od značky Philips Avent.
Výhody
2 velké a 2 menší lahve, Velikost lahví, Tvar, Dudlík, kompatibilní s ostatními lahveni Philips Avent
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural
MayaSoo
21/05/2020
Česká republika
Vyhovující
Lahev vyhovující. Po zkušenostech s prvorozeným jsem měla celkem obavy, ale ty se nepotvrdily. Lahev padne dobře do ruky mé i dítěte, jen je trochu těžší. Dobře se vymývá díky širokému hrdlu a savička vyhovuje i miminku. Žádné bolesti bříška díky přebytku vzduchu. Spokojenost.
Výhody
design, široké hrdlo
Nevýhody
váha
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural
Eff S.
20/05/2020
Česká republika
Skleněná láhev = nejlepší volba
Při výběru láhvičky jsem měla jediný požadavek - sklo. Tato láhev nabízí mnohem více. Velice dobře se vymývá, je antikoliková, skvěle sedí v ruce. Miminko se umí dobře přisát. Je dobře dostupná
Nevýhody
Je malinko těžší
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.