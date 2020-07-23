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  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
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Ukončeno

Philips AventDětská skleněná lahev Natural

SCF053/17

4.6
| (102) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
Snadná kombinace s kojením
Naše láhev Natural s mimořádně měkkým dudlíkem věrněji připomíná maminčin prs. Široký dudlík ve tvaru prsu s flexibilní spirálovitou konstrukcí a okvětními lístky umožňuje přirozené přisátí a usnadňuje tak zkombinování kojení a krmení z láhve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Přirozené přisátí

Snadná kombinace s kojením

  • 1 lahev

  • 240 ml

  • Dudlík s pomalým průtokem

  • 1m+

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

102

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

23/07/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělé lahve Philips Avent

Sada láhví mi udělala velkou radost tím, že obsahuje 2 velké a 2 menší lahve a následně především tím, jak jsou tvarované a velikostně řešené. Lahve se dobře drží a díky širokému zakončení lahve se tekutina v lahvi dobře přelévá. Samotný dudlík lahve je velmi příjemný a mému synovi naprosto vyhovoval. Výhodou do budoucna je, že lahve a dudlíky jsou kombinovatelné s dalšími lahvemi od značky Philips Avent.

Výhody

2 velké a 2 menší lahve, Velikost lahví, Tvar, Dudlík, kompatibilní s ostatními lahveni Philips Avent

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Vyhovující

Lahev vyhovující. Po zkušenostech s prvorozeným jsem měla celkem obavy, ale ty se nepotvrdily. Lahev padne dobře do ruky mé i dítěte, jen je trochu těžší. Dobře se vymývá díky širokému hrdlu a savička vyhovuje i miminku. Žádné bolesti bříška díky přebytku vzduchu. Spokojenost.

Výhody

design, široké hrdlo

Nevýhody

váha

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skleněná láhev = nejlepší volba

Při výběru láhvičky jsem měla jediný požadavek - sklo. Tato láhev nabízí mnohem více. Velice dobře se vymývá, je antikoliková, skvěle sedí v ruce. Miminko se umí dobře přisát. Je dobře dostupná

Nevýhody

Je malinko těžší

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF053/17 Dětská skleněná lahev Natural

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

  2. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.