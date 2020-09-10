Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
1 lahev
120 ml
Dudlík s novorozeneckým průtokem
0m+
Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.
4.8
z 5
95
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
GabbyDC
10/09/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Skleněná lahvička Avent
Nejvíce se mi na lahvičce líbí to, že se dobře drží a je skleněná. Sklo mi přijde mnohem lepší než plast. A hlavně se lépe udržuje a není tak mastná od mléka. Chtěla bych, aby Philips dělal všechny lahvičky skleněné a hlavně ty anticolokové
Výhody
sklo, dobře se drží
Nevýhody
není anticoloc
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Evelína91
09/09/2020
Česká republika
Součást promoakce
Nejlepší volba
Sklo neuvolňuje žádné škodlivé látky a vydrží mnohem déle než plast. Savička připomíná matčino prso a proto nevznikl problém s přisátím.
Výhody
Lahvička je malá, skladná, skvěle se drží
Nevýhody
hmotnost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
06/09/2020
Česká republika
Součást promoakce
Skvělá lahvička
Borosilikát patří k mým oblíbeným materiálům a tak byla lahvička v tomto ohledu ideální volbou. Je příjemná na omak a dobře padne do ruky. Naše malá si jí také s radostí hned ohmatávala a nechtěla mi ji vrátit. Naše dítě je primárně kojené, takže preferujeme dudlíky, které mají minimální riziko narušení kojení, což verze Natural aspoň v našem případě splnila, a tedy úspěšně supluje v případech nouze či když dítě nabídneme čaj/vodu. Co mohu posoudit, tak náš potomek mé kladné hodnocení sdílí.
Výhody
Výborný materiál, dudlík ideální k doplnění kojení
Nevýhody
Sklo rychleji předává teplo, je těžší, ale to je mnohdy spíše výhodou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.