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  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
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Ukončeno

Philips AventDětská skleněná lahev Natural

SCF051/17

4.8
| (95) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Snadná kombinace s kojením
Naše láhev Natural s mimořádně měkkým dudlíkem věrněji připomíná maminčin prs. Široký dudlík ve tvaru prsu s flexibilní spirálovitou konstrukcí a okvětními lístky umožňuje přirozené přisátí a usnadňuje tak zkombinování kojení a krmení z láhve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Přirozené přisátí

Snadná kombinace s kojením

  • 1 lahev

  • 120 ml

  • Dudlík s novorozeneckým průtokem

  • 0m+

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

95

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

3

10/09/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skleněná lahvička Avent

Nejvíce se mi na lahvičce líbí to, že se dobře drží a je skleněná. Sklo mi přijde mnohem lepší než plast. A hlavně se lépe udržuje a není tak mastná od mléka. Chtěla bych, aby Philips dělal všechny lahvičky skleněné a hlavně ty anticolokové

Výhody

sklo, dobře se drží

Nevýhody

není anticoloc

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

09/09/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší volba

Sklo neuvolňuje žádné škodlivé látky a vydrží mnohem déle než plast. Savička připomíná matčino prso a proto nevznikl problém s přisátím.

Výhody

Lahvička je malá, skladná, skvěle se drží

Nevýhody

hmotnost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

06/09/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahvička

Borosilikát patří k mým oblíbeným materiálům a tak byla lahvička v tomto ohledu ideální volbou. Je příjemná na omak a dobře padne do ruky. Naše malá si jí také s radostí hned ohmatávala a nechtěla mi ji vrátit. Naše dítě je primárně kojené, takže preferujeme dudlíky, které mají minimální riziko narušení kojení, což verze Natural aspoň v našem případě splnila, a tedy úspěšně supluje v případech nouze či když dítě nabídneme čaj/vodu. Co mohu posoudit, tak náš potomek mé kladné hodnocení sdílí.

Výhody

Výborný materiál, dudlík ideální k doplnění kojení

Nevýhody

Sklo rychleji předává teplo, je těžší, ale to je mnohdy spíše výhodou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF051/17 Dětská skleněná lahev Natural

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

  2. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.