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Ukončeno
2 kusy
Pro hustší stravu
od 6 měsíců
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.
Dudlík je hladký a odolný proti rozkousání a je navržen pro rostoucí děti s měnícími se potřebami.
Okvětní lístky v dudlíku umožňují flexibilitu bez propadání pro nepřerušované krmení.
5.0
z 5
95
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Elen123
23/11/2022
Česká republika
Skvělé savičky
Tyto savičky Natural používaly obě moje děti. Byly jsme moc spokojení.
Výhody
Tvar savičky
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF046/27 Dudlík Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF046/27 Dudlík Natural
Eliška Š.
03/11/2022
Česká republika
Skvělé dudlíky na lahvičku
Dudlíky jsou skvělé, protože tvar a měkkost jsou uplne ideální. Miminko může “kousat” dudlík a je mu to příjemné. Při pití mléčka neni problem, otvor je dostatečný. Proto nemůžu nic jiného nez doporucit
Výhody
Kvalita
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF046/27 Dudlík Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF046/27 Dudlík Natural
Pecho26
02/11/2022
Česká republika
Skvely dudlik
Tento dudlik ma opravdu uzasny a specificky tvar. Je uplne idralni (alespon pro mou dceru) i svou strukturou, neni ani moc tvrdy, ani moc měkký. Povrch je tez uplne idealni. Dcera je z velke casti kojena, tudiz vetsinu cumlu odmítá a zveda se ji z nich zaludek. Z tohoto ne. Za me je tedy idealni pro kojene deti, ktere maji lahvicku jen v moment, kdy treba hlida tatinek, ci jiny pribuzny delsi dobu, nez je od kojeni ke kojeni. Nejlepsi dudlik, co se nam dostal do rukou. Doporučuji.
Výhody
Tvar, struktura, material
Nevýhody
Nevím o zadnych
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF046/27 Dudlík Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF046/27 Dudlík Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011