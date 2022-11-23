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  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením

Ukončeno

Philips AventDudlík Natural

SCF046/27

5
| (95) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Snadná kombinace s kojením
Náš měkký a nepropadávající se žebrovaný dudlík je navržen pro rostoucí miminka. Okvětní lístky a přirozený tvar dudlíku umožňují přirozené přisátí a usnadňují tak zkombinování kojení a krmení z láhve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Přirozené přisátí

Snadná kombinace s kojením

  • 2 kusy

  • Pro hustší stravu

  • od 6 měsíců

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.

Jemný a hladký silikon pro měnící se potřeby vašeho dítěte

Dudlík je hladký a odolný proti rozkousání a je navržen pro rostoucí děti s měnícími se potřebami.

Flexibilní design, žebrovaný dudlík

Flexibilní design, žebrovaný dudlík

Okvětní lístky v dudlíku umožňují flexibilitu bez propadání pro nepřerušované krmení.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

95

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

23/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělé savičky

Tyto savičky Natural používaly obě moje děti. Byly jsme moc spokojení.

Výhody

Tvar savičky

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF046/27 Dudlík Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF046/27 Dudlík Natural

03/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělé dudlíky na lahvičku

Dudlíky jsou skvělé, protože tvar a měkkost jsou uplne ideální. Miminko může “kousat” dudlík a je mu to příjemné. Při pití mléčka neni problem, otvor je dostatečný. Proto nemůžu nic jiného nez doporucit

Výhody

Kvalita

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF046/27 Dudlík Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF046/27 Dudlík Natural

02/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvely dudlik

Tento dudlik ma opravdu uzasny a specificky tvar. Je uplne idralni (alespon pro mou dceru) i svou strukturou, neni ani moc tvrdy, ani moc měkký. Povrch je tez uplne idealni. Dcera je z velke casti kojena, tudiz vetsinu cumlu odmítá a zveda se ji z nich zaludek. Z tohoto ne. Za me je tedy idealni pro kojene deti, ktere maji lahvicku jen v moment, kdy treba hlida tatinek, ci jiny pribuzny delsi dobu, nez je od kojeni ke kojeni. Nejlepsi dudlik, co se nam dostal do rukou. Doporučuji.

Výhody

Tvar, struktura, material

Nevýhody

Nevím o zadnych

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF046/27 Dudlík Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF046/27 Dudlík Natural

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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