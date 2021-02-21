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Ukončeno
2 kusy
Variabilní průtok
3m+
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.
Dudlík je hladký a odolný proti rozkousání a je navržen pro rostoucí děti s měnícími se potřebami.
Okvětní lístky v dudlíku umožňují flexibilitu bez propadání pro nepřerušované krmení.
4.7
z 5
60
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Romes
21/02/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělé univerzální dudlíky
Variabilita průtoku, kvalita zpracování. Miminko je se savičkou spokojeno. :-)
Výhody
variabilita průtoku, kvalita zpracování
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF045/27 Dudlík Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF045/27 Dudlík Natural
Kačule
31/05/2020
Česká republika
Perfektní
Skvěle, používáme jen philips lahvičky a savicky Doporučuji všem pro mimca
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF045/27 Dudlík Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF045/27 Dudlík Natural
Katulis
28/05/2020
Česká republika
To nejlepší pro mé miminko
Jelikož malá od malička netrpí kolikama, rozhodla jsem se jí koupit natural stavičky, je od narození na UM takže výběr lahvičky a saviček byl velice důležitý a jsem ráda, že jsem zvolila dobře. Malá se krásně přisaje a spokojeně pije. Doporučuji všem maminkám, které nemohou dopřát svému dítěti mlíčko. Jsem velice spokojená.
Výhody
příjemný materiál a funkčnost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF043/27 Dudlík Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF043/27 Dudlík Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011