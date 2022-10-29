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  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením

Ukončeno

Philips AventDudlík Natural

SCF044/27

4.9
| (91) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Snadná kombinace s kojením
Náš měkký a nepropadávající se žebrovaný dudlík je navržen pro rostoucí miminka. Okvětní lístky a přirozený tvar dudlíku umožňují přirozené přisátí a usnadňují tak zkombinování kojení a krmení z láhve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Přirozené přisátí

Snadná kombinace s kojením

  • 2 kusy

  • Rychlý průtok

  • od 6 měsíců

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.

Jemný a hladký silikon pro měnící se potřeby vašeho dítěte

Dudlík je hladký a odolný proti rozkousání a je navržen pro rostoucí děti s měnícími se potřebami.

Flexibilní design, žebrovaný dudlík

Flexibilní design, žebrovaný dudlík

Okvětní lístky v dudlíku umožňují flexibilitu bez propadání pro nepřerušované krmení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

91

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

1

29/10/2022

Česká republika

Česká republika

Doporucuji, super vyrobek

Vyrobek mohu plne doporucit, splnuje vse jak je uvedeno v popiskach. Dite je spokojene, dobra savost. Nemam co vytknout.

Výhody

Tvar dudliku

Nevýhody

Zadne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF044/27 Dudlík Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF044/27 Dudlík Natural

28/10/2022

Česká republika

Česká republika

Savička je skvělá

Ač ještě kojím, tak je někdy prostě nutné dát mimču lahvičku. Tato nám sedí skvěle, mému dítěti vyhovuje a pije z ní rádo a to je pro mě hlavní. Průtok je úplně ideální a materiál také. A v poslední době se nám zmenšil i počet kolik, věřím, že je to právě díky této savičce.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF044/27 Dudlík Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF044/27 Dudlík Natural

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší !

Už jsme s dcerou vyzkoušeli snad všechno značky lahviček a saviček ale nejvíc ji vyhovuje tato a konečně v klidu pije své mlíčko a neublinkává jako u jiných.

Výhody

Tvar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF044/27 Dudlík Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF044/27 Dudlík Natural

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

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