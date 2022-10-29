Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
2 kusy
Rychlý průtok
od 6 měsíců
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.
Dudlík je hladký a odolný proti rozkousání a je navržen pro rostoucí děti s měnícími se potřebami.
Okvětní lístky v dudlíku umožňují flexibilitu bez propadání pro nepřerušované krmení.
4.9
z 5
91
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Marc 75
29/10/2022
Česká republika
Doporucuji, super vyrobek
Vyrobek mohu plne doporucit, splnuje vse jak je uvedeno v popiskach. Dite je spokojene, dobra savost. Nemam co vytknout.
Výhody
Tvar dudliku
Nevýhody
Zadne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF044/27 Dudlík Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF044/27 Dudlík Natural
PetraPetra1
28/10/2022
Česká republika
Savička je skvělá
Ač ještě kojím, tak je někdy prostě nutné dát mimču lahvičku. Tato nám sedí skvěle, mému dítěti vyhovuje a pije z ní rádo a to je pro mě hlavní. Průtok je úplně ideální a materiál také. A v poslední době se nám zmenšil i počet kolik, věřím, že je to právě díky této savičce.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF044/27 Dudlík Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF044/27 Dudlík Natural
MatkaCh1
27/10/2022
Česká republika
Nejlepší !
Už jsme s dcerou vyzkoušeli snad všechno značky lahviček a saviček ale nejvíc ji vyhovuje tato a konečně v klidu pije své mlíčko a neublinkává jako u jiných.
Výhody
Tvar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF044/27 Dudlík Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF044/27 Dudlík Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011