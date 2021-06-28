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  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením

Ukončeno

Philips AventDudlík Natural

SCF042/27

4.8
| (18) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Snadná kombinace s kojením
Náš mimořádně měkký dudlík se spirálovitou konstrukcí věrněji připomíná maminčin prs. Okvětní lístky a přirozený tvar dudlíku umožňují přirozené přisátí a usnadňují tak zkombinování kojení a krmení z láhve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Zvláště měkký a pružný dudlík

Snadná kombinace s kojením

  • 2 kusy

  • Pomalý průtok

  • 1m+

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

18

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

28/06/2021

România

România

Baby aproba.

Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.

Výhody

Fara colici, rapid

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF042/27 Tetină Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Eficient

Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+

Výhody

Natural

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF042/27 Tetină Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Produs excelent si practic

Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"

Výhody

Imita perfect forma sanului

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF042/27 Tetină Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF042/27 Tetină Natural

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

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