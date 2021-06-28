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Ukončeno
2 kusy
Pomalý průtok
1m+
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.
Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.
4.8
z 5
18
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Oana1a
28/06/2021
România
Baby aproba.
Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.
Výhody
Fara colici, rapid
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF042/27 Tetină Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF042/27 Tetină Natural
Cristina geo
27/06/2021
România
Eficient
Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+
Výhody
Natural
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF042/27 Tetină Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF042/27 Tetină Natural
Di_di
27/06/2021
România
Produs excelent si practic
Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"
Výhody
Imita perfect forma sanului
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF042/27 Tetină Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF042/27 Tetină Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011