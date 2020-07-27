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2 oz / 60 ml
0m+
Savička je navržena tak, aby omezila problémy s krmením tím, že zabrání proniknutí vzduchu do bříška dítěte.
Naše flexibilní spirálová konstrukce v kombinaci s okvětními lístky umožňuje miminku při krmení přirozený pohyb.
Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.
4.8
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
MorenaB
27/07/2020
Hrvatska
Prva bočica za bebe
Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.
Výhody
Savršena.
Nevýhody
Nema negativnih primjedbi.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
Dean31
29/04/2019
Hrvatska
Odličan proizvod
Savršen dizajn, beba prihvaća kao maminu dojku. Prezadovoljni smo i svakako ga preporučam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
gabrielacik
20/11/2019
România
Foarte multumit
Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.