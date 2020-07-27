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  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka
  • Ideální pro lehce pijící miminka

Philips Avent Kojenecká láhevKojenecká láhev Natural

SCF039/17

4.8
| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ideální pro lehce pijící miminka
Zahrnuje dudlík s prvním průtokem. Malá nádobka pomáhá zajistit to správné množství pro malé bříško miminka. Lahve díky ventilaci vzduchu pryč od bříška omezují nepohodlí a snižují riziko koliky. Kompatibilní se všemi dudlíky z řady Natural.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Ideální pro lehce pijící miminka

Ideální pro lehce pijící miminka

  • 2 oz / 60 ml

  • 0m+

Navrženo k omezení rizika koliky

Navrženo k omezení rizika koliky

Savička je navržena tak, aby omezila problémy s krmením tím, že zabrání proniknutí vzduchu do bříška dítěte.

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Naše flexibilní spirálová konstrukce v kombinaci s okvětními lístky umožňuje miminku při krmení přirozený pohyb.

Měkká savička navržená tak, aby připomínala tvar a povrch prsu

Měkká savička navržená tak, aby připomínala tvar a povrch prsu

Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

27/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prva bočica za bebe

Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.

Výhody

Savršena.

Nevýhody

Nema negativnih primjedbi.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

29/04/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Savršen dizajn, beba prihvaća kao maminu dojku. Prezadovoljni smo i svakako ga preporučam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

20/11/2019

România

România

Foarte multumit

Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.