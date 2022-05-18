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Ukončeno
1 lahev
125 ml
Dudlík s novorozeneckým průtokem
0m+
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.
Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.
4.9
z 5
251
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ensiinka
18/05/2022
Česká republika
Lahvičku doporučuji
Lahvička je speciálně tvarovaná tak, že připomíná prso. Ideální pro začáteční pití z láhve nebo kombinované pití z láhve a kojení. Má taky anticolic systém, co si myslím je v dnešní době nezbytnost u lahví i dudlíku. Spokojenost.
Výhody
Anticolic system, tvar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF030/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF030/17 Dětská lahev Natural
Lusysek
13/01/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Výrobek je skvělý pro kojence
Dítě nemá díky této lahvičce problém s přechodem mezi kojením a krmením z láhve.
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF030/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF030/17 Dětská lahev Natural
Zrzek
13/01/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Super
Na doporučení jiných maminek. A hodnocení na internetu.
Výhody
Váha kvalita
Nevýhody
Zatím žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF030/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF030/17 Dětská lahev Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.