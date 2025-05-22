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  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

Philips Avent Natural ResponseDárková sada skleněných lahví pro novorozence

SCD879/11

4.8
| (36) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
Novorozenecká startovní sada Natural Response je ideální pro zahájení krmení a uklidnění dítěte. Se savičkou Natural Response může dítě pít svým vlastním rytmem podobně jako z prsu, což usnadňuje kombinování kojení a krmení z lahvičky.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Savička, která funguje podobně jako prs

Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

  • 5 lahví

  • Dudlík Ultrasoft

  • Kartáč na lahve

  • 3 savičky Natural Response 2 - pomalý průtok a 2 savičky Natural Response 3 - střední průtok

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška

Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška

Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.

Důležité je najít správný dudlík

Důležité je najít správný dudlík

Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

36

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

3

22/05/2025

Polska

Polska

Nasz aktualny must have

Szukając butelek dla swojego malucha wybierałam miedzy tymi z plastiku a zestawem szklanych od Philipsa. To nasze pierwsze szklane butelki i już wiem, że zostaną z nami na długo. Butelki są bardzo higieniczne, łatwo sie je myje i wyparza. Dziecko z łatwością ją chwyta i bardzo szybko ją zaakceptowało. Specjalny responsywny smoczek nie zaburza odruchu ssania i zmniejsza ryzyko wystąpienia kolek. My jesteśmy na tak 🤍

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

19/05/2025

Polska

Polska

Polecam dla każdej mamy !

Wybrałam tę ocenę, ponieważ butelki naprawdę spełniły nasze oczekiwania – są wygodne, funkcjonalne i dobrze tolerowane przez dziecko. Podobało mi się przede wszystkim naturalne dopasowanie smoczka i system antykolkowy, który rzeczywiście działa. Zdecydowanie polecam ten produkt innym rodzicom – to praktyczne, wysokiej jakości butelki, które ułatwiają codzienne karmienie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

19/05/2025

Polska

Polska

Polubiliśmy te butelki od razu :)

Bardzo polubiliśmy butelki. Dla mnie najważniejsze, że są szklane i łatwe w czyszczeniu. Dziecko zaakceptowało od razu :)

Výhody

Szklane i łatwe w myciu

Nevýhody

Cięższe niż plastikowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

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