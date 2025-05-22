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5 lahví
Dudlík Ultrasoft
Kartáč na lahve
3 savičky Natural Response 2 - pomalý průtok a 2 savičky Natural Response 3 - střední průtok
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.
Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.
4.8
z 5
36
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Syllka
22/05/2025
Polska
Nasz aktualny must have
Szukając butelek dla swojego malucha wybierałam miedzy tymi z plastiku a zestawem szklanych od Philipsa. To nasze pierwsze szklane butelki i już wiem, że zostaną z nami na długo. Butelki są bardzo higieniczne, łatwo sie je myje i wyparza. Dziecko z łatwością ją chwyta i bardzo szybko ją zaakceptowało. Specjalny responsywny smoczek nie zaburza odruchu ssania i zmniejsza ryzyko wystąpienia kolek. My jesteśmy na tak 🤍
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Moniczka2
19/05/2025
Polska
Součást promoakce
Polecam dla każdej mamy !
Wybrałam tę ocenę, ponieważ butelki naprawdę spełniły nasze oczekiwania – są wygodne, funkcjonalne i dobrze tolerowane przez dziecko. Podobało mi się przede wszystkim naturalne dopasowanie smoczka i system antykolkowy, który rzeczywiście działa. Zdecydowanie polecam ten produkt innym rodzicom – to praktyczne, wysokiej jakości butelki, które ułatwiają codzienne karmienie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Mama K.
19/05/2025
Polska
Polubiliśmy te butelki od razu :)
Bardzo polubiliśmy butelki. Dla mnie najważniejsze, że są szklane i łatwe w czyszczeniu. Dziecko zaakceptowało od razu :)
Výhody
Szklane i łatwe w myciu
Nevýhody
Cięższe niż plastikowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011