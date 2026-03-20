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Ukončeno
4 láhve, 2 náhradní dudlíky
šidítko ultrasoft
Kartáč na lahve
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.
4.9
z 5
105
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Angil986
20/03/2026
Česká republika
Praktická sada
Noční sada od Philips Avent se u nás fakt osvědčila a byla to pro nás skvělá příležitost k vyzkoušení. Malý si tyhle lahvičky hodně oblíbil někdy se v noci probudí na mlíčko, jindy ho stačí jen uklidnit dudlíkem. Velkým pomocníkem je hlavně lahev se světelným kroužkem, díky kterému nemusím v noci rozsvěcet a úplně v pohodě se trefím malému do pusinky. Stejně tak dudlík rychle najdu a snadno ho vrátím zpátky, takže noční vstávání je hned o dost jednodušší.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Žirafa 0
12/03/2026
Česká republika
Součást promoakce
Skvělý výrobek
Se savičkou na flasce sem velice spokojena i miminko. Design je neutrální barvy takže pokud bude pořizovat jako dárek někomu kdo neví co ještě čeká je to ideální a maminka bude určitě vděčná. Dudlík je taky skvělí kdyby miminku vypadl nemusíte nic všude v postýlce hledat protože svítí a v noci se nepřehledné
Výhody
Design , Savická
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Vecko29
07/03/2026
Česká republika
Součást promoakce
Skvělý pomocník pro noční krmení a utěšování
Velice doporučuji, díky světelnému kruhu se krásně bez zbytečného světla trefím do pusinky, lahev neteče, miminko musí aktivně sát, tudíž se nestane, že mléko je po noci všude, krásný design lahvičky. Dudlíček má skvělý tvar, díky světelnému prvku naleznete rychle v postýlce.
Výhody
Světelný prvek
Nevýhody
Nemožnost zakoupení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Změna barvy vyhrazena, foto je pouze ilustrační