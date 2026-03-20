VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

Philips Avent Natural ResponseDětská dárková sada

SCD837/10

4.9
| (105) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
Ideální dárková sada pro krmení a zklidnění miminka. Tato sada obsahuje savičku Natural Response, která umožňuje dítěti pít, polykat a dýchat přirozeným rytmem, podobně jako z prsu. Snadno lze tak kombinovat kojení a krmení z lahvičky. Součástí sady je také dudlík Philips Avent Ultra Air, který je vybaven mimořádně velkými vzduchovými otvory, které udrží pokožku dítěte v suchu.
Zobrazit všechny výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Savička, která funguje jako prs

Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

  • 1 lahev

  • 125ml

  • dudlík ultra air

  • Savička Natural Response 2 - pomalý průtok

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.

Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška

Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška

Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

105

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

2

20/03/2026

Česká republika

Česká republika

Praktická sada

Noční sada od Philips Avent se u nás fakt osvědčila a byla to pro nás skvělá příležitost k vyzkoušení. Malý si tyhle lahvičky hodně oblíbil někdy se v noci probudí na mlíčko, jindy ho stačí jen uklidnit dudlíkem. Velkým pomocníkem je hlavně lahev se světelným kroužkem, díky kterému nemusím v noci rozsvěcet a úplně v pohodě se trefím malému do pusinky. Stejně tak dudlík rychle najdu a snadno ho vrátím zpátky, takže noční vstávání je hned o dost jednodušší.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko

12/03/2026

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Se savičkou na flasce sem velice spokojena i miminko. Design je neutrální barvy takže pokud bude pořizovat jako dárek někomu kdo neví co ještě čeká je to ideální a maminka bude určitě vděčná. Dudlík je taky skvělí kdyby miminku vypadl nemusíte nic všude v postýlce hledat protože svítí a v noci se nepřehledné

Výhody

Design , Savická

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko

07/03/2026

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro noční krmení a utěšování

Velice doporučuji, díky světelnému kruhu se krásně bez zbytečného světla trefím do pusinky, lahev neteče, miminko musí aktivně sát, tudíž se nestane, že mléko je po noci všude, krásný design lahvičky. Dudlíček má skvělý tvar, díky světelnému prvku naleznete rychle v postýlce.

Výhody

Světelný prvek

Nevýhody

Nemožnost zakoupení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Noční sada Natural Response SCD838/17 Dárková sada pro miminko

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011