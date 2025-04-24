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4 lahve
Kartáč na láhve
Ultra měkký dudlík
2 savičky s pomalým průtokem, 2 savičky se středním průtokem
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Každé dítě se krmí jinak a vyvíjí se vlastním tempem. Navrhli jsme několik rychlostí průtoku, abyste mohli pro vaše dítě najít ten správný a lahev si tak přizpůsobit. Všechny savičkyNatural Response jsou vyrobeny z měkkého silikonu.
Nově přecházíme na průtokový systém založený na tempu při pití. Začněte s dudlíkem, který je součástí láhve. Pokud dítěti mléko vytéká z úst nebo pokud mléko hltá, zkuste nižší průtok. Pokud si dítě místo pití s dudlíkem hraje nebo se zdá být frustrované, zkuste vyšší průtok. Než toto nové provedení zcela zavedeme, můžete obdržet oba typy balení.
5.0
z 5
187
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Kejti.landia
24/04/2025
Polska
Součást promoakce
Najlepsze butelki na rynku
Świetne butelki. Mają idealny kształt co ułatwia trzymanie . Bardzo nam się sprawdziły przy dokarmianiu Malutkiej, zaakceptowała od razu smoczek, co mnie bardzo cieszy! Mleko nie leci bardzo szybko, co zdecydowanie pomaga nam przy pojawiających się kolkach. Z całego serca polecam .
Výhody
Kształt butelki i smoczka przepływ mleka
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Marcela.mommy
22/04/2025
Polska
Součást promoakce
Idealny zestaw na start dla maluszka
Jest to idealny zestaw na początek przygody z macierzyństwem. Butelka antykolkowa bardzo dobrze się sprawdza, widzę duża różnicę przy bolącym brzuszku maluszka.
Výhody
Super działanie antykolkowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Weronika i Carmen
21/04/2025
Polska
Součást promoakce
Najlepsze butelki na rynku!
Butelek Philips Avent używałam już przy starszej córeczce, i zawsze sprawdzały nam się idealnie. Dzięki właśnie tym butelkom córką przestała mieć problemy brzuszkowe a ja mogłam być spokojna. Teraz przy synku również ich używam i uważam że nie ma lepszych. Zdecydowanie kupiłabym je przyszłej mamie.
Výhody
Dostępność, cena, łatwość w myciu
Nevýhody
Brak.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Savička Natural Response uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Miminko tedy pije, polyká a dýchá v přirozeném rytmu, podobně jako při kojení.