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  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení

Philips Avent Natural ResponseDětská dárková sada

SCD657/11

5
| (187) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
Zajišťuje klidné, pohodlné krmení. Savička Natural Response podporuje přirozený rytmus sání, polykání a dýchání dítěte a ventil AirFree je navržen tak, aby odváděl vzduch z bříška, a chránil tak proti kolice, plynatosti a refluxu.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Savička, která funguje podobně jako prs*

Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení

  • 4 lahve

  • Kartáč na láhve

  • Ultra měkký dudlík

  • 2 savičky s pomalým průtokem, 2 savičky se středním průtokem

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Vyberte pro vaše dítě savičku se správným průtokem

Vyberte pro vaše dítě savičku se správným průtokem

Každé dítě se krmí jinak a vyvíjí se vlastním tempem. Navrhli jsme několik rychlostí průtoku, abyste mohli pro vaše dítě najít ten správný a lahev si tak přizpůsobit. Všechny savičkyNatural Response jsou vyrobeny z měkkého silikonu.

Stejné produkty, nové provedení

Stejné produkty, nové provedení

Nově přecházíme na průtokový systém založený na tempu při pití. Začněte s dudlíkem, který je součástí láhve. Pokud dítěti mléko vytéká z úst nebo pokud mléko hltá, zkuste nižší průtok. Pokud si dítě místo pití s dudlíkem hraje nebo se zdá být frustrované, zkuste vyšší průtok. Než toto nové provedení zcela zavedeme, můžete obdržet oba typy balení.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

187

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

3
2

24/04/2025

Polska

Polska

Najlepsze butelki na rynku

Świetne butelki. Mają idealny kształt co ułatwia trzymanie . Bardzo nam się sprawdziły przy dokarmianiu Malutkiej, zaakceptowała od razu smoczek, co mnie bardzo cieszy! Mleko nie leci bardzo szybko, co zdecydowanie pomaga nam przy pojawiających się kolkach. Z całego serca polecam .

Výhody

Kształt butelki i smoczka przepływ mleka

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

22/04/2025

Polska

Polska

Idealny zestaw na start dla maluszka

Jest to idealny zestaw na początek przygody z macierzyństwem. Butelka antykolkowa bardzo dobrze się sprawdza, widzę duża różnicę przy bolącym brzuszku maluszka.

Výhody

Super działanie antykolkowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

21/04/2025

Polska

Polska

Najlepsze butelki na rynku!

Butelek Philips Avent używałam już przy starszej córeczce, i zawsze sprawdzały nam się idealnie. Dzięki właśnie tym butelkom córką przestała mieć problemy brzuszkowe a ja mogłam być spokojna. Teraz przy synku również ich używam i uważam że nie ma lepszych. Zdecydowanie kupiłabym je przyszłej mamie.

Výhody

Dostępność, cena, łatwość w myciu

Nevýhody

Brak.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Savička Natural Response uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Miminko tedy pije, polyká a dýchá v přirozeném rytmu, podobně jako při kojení.