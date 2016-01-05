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Ukončeno
SCD610/00
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Kompatibilní se 4 kamerami
Buďte ve spojení se svým dítětem u sebe doma v dosahu 150 m
Dohlížejte na své dítě ve dne i v noci. Displej je ve dne plnobarevný a v noci černobílý
Poslouchejte vaše dítě bez šumů. Vaše chůvička simultánně přepíná mezi 120 kanály, aby zachovala připojení bez rušení
4.2
z 5
6
Recenze
mariuszko17
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
weronika87
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
ela31
21/12/2014
Polska
Rewelacyjny :)
Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD610/00 Wideoniania cyfrowa