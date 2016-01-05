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  • Nejpřenosnější spojení s vaším dítětem
  • Nejpřenosnější spojení s vaším dítětem
  • Nejpřenosnější spojení s vaším dítětem
  • Nejpřenosnější spojení s vaším dítětem
  • Nejpřenosnější spojení s vaším dítětem
  • Nejpřenosnější spojení s vaším dítětem
  • Nejpřenosnější spojení s vaším dítětem
  • Nejpřenosnější spojení s vaším dítětem
  • Nejpřenosnější spojení s vaším dítětem
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Ukončeno

Philips AventDigitální elektronická videochůva

SCD610/00

4.2
| (6) Recenze
Nejpřenosnější spojení s vaším dítětem
Naše technologie digitální elektronické videochůvy vám umožňuje kdykoli udržovat bezpečné a soukromé spojení s vaším dítětem.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Denní i noční sledování kdekoli v domácnosti

Nejpřenosnější spojení s vaším dítětem

  • Kompatibilní se 4 kamerami

Dosah až 150 m

Dosah až 150 m

Buďte ve spojení se svým dítětem u sebe doma v dosahu 150 m

2,4palcový LCD displej s denním a nočním viděním

2,4palcový LCD displej s denním a nočním viděním

Dohlížejte na své dítě ve dne i v noci. Displej je ve dne plnobarevný a v noci černobílý

Automatická volba kanálů

Automatická volba kanálů

Poslouchejte vaše dítě bez šumů. Vaše chůvička simultánně přepíná mezi 120 kanály, aby zachovala připojení bez rušení

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

6

Recenze

4
1

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

21/12/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny :)

Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu