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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
100% soukromé spojení
Noční světlo s hvězdami
Zpětný hovor a MP3 ukolébavky
Upozornění vibracemi
Když dítě uložíte do postýlky, může být stále neklidné. Utěšte a ukolébejte je ke spánku promítáním nočního světla s hvězdami, které lze zapnout na rodičovské i dětské jednotce (dálková aktivace není k dispozici v USA a Kanadě).
Jemně utište své dítě skladbou podle vlastního výběru a hřejivou uklidňující září nočního světla. Funkce přehrávání souborů MP3 v režimu Plug and Play vám umožní přehrát vlastní vybrané skladby. Osobně vybraná hudba znějící v dětském pokoji pomůže vašemu dítěti rychle usnout (dálková aktivace není k dispozici v USA a Kanadě).
Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.
4.9
z 5
40
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
ŠercováV
06/11/2019
Česká republika
Kvalitní dosah
Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Adél711
27/02/2019
Česká republika
Praktická chůvička s velmi dobrým dosahem
Chůvička splnila svou funkci. Používáme v domě a má výborný dosah i ze zahrady. Hodně využíváme promítání hvězdiček, když syn nechce usnout, tak abychom za ním nemuseli chodit, pustíme hvězdičky z rodičovské jednotky a vždy u toho pěkně usne. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že jak rodičovská jednotka, tak baby jednotka toho příliš nevydrží, představovala jsem si, že vydrží déle, ale nemohu porovnávat s jinými výrobky, tak je to třeba normální. (je to odhadem 15 hodin)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
JanaKokesova
27/02/2019
Česká republika
Skvely pomocnik
Na teto chuvicce nejvice ocenuji dosah dosah signalu. Mame velky dum a cistota zvuku perfektni a odezva je okazmtita. Mala nam usina pri ukolebavce a promitani, do 5 minut spinka. Rozhodne nelituji investovanych penez :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení.