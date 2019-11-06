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  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
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Ukončeno

Philips Avent Audio MonitorsElektronická chůva s technologií DECT

SCD580/00

4.9
| (40) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
Tato elektronická chůva Philips Avent SCD580/00 zaručuje maximální pohodlí a pocit bezpečí pro vás i vaše dítě. Nabízí vysoce spolehlivé spojení a řadu funkcí k uklidnění dítěte. Navíc promítá noční světlo s hvězdami, které si vaše dítě určitě zamiluje!
Zobrazit všechny výhody
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Jistota a pohoda pro vás a vaše dítě

Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem

  • 100% soukromé spojení

  • Noční světlo s hvězdami

  • Zpětný hovor a MP3 ukolébavky

  • Upozornění vibracemi

Projekce hvězdné oblohy uklidní vaše děti

Když dítě uložíte do postýlky, může být stále neklidné. Utěšte a ukolébejte je ke spánku promítáním nočního světla s hvězdami, které lze zapnout na rodičovské i dětské jednotce (dálková aktivace není k dispozici v USA a Kanadě).

Noční světlo a přehrávání souborů MP3 v režimu Plug and Play

Jemně utište své dítě skladbou podle vlastního výběru a hřejivou uklidňující září nočního světla. Funkce přehrávání souborů MP3 v režimu Plug and Play vám umožní přehrát vlastní vybrané skladby. Osobně vybraná hudba znějící v dětském pokoji pomůže vašemu dítěti rychle usnout (dálková aktivace není k dispozici v USA a Kanadě).

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

40

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

06/11/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní dosah

Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Praktická chůvička s velmi dobrým dosahem

Chůvička splnila svou funkci. Používáme v domě a má výborný dosah i ze zahrady. Hodně využíváme promítání hvězdiček, když syn nechce usnout, tak abychom za ním nemuseli chodit, pustíme hvězdičky z rodičovské jednotky a vždy u toho pěkně usne. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že jak rodičovská jednotka, tak baby jednotka toho příliš nevydrží, představovala jsem si, že vydrží déle, ale nemohu porovnávat s jinými výrobky, tak je to třeba normální. (je to odhadem 15 hodin)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Skvely pomocnik

Na teto chuvicce nejvice ocenuji dosah dosah signalu. Mame velky dum a cistota zvuku perfektni a odezva je okazmtita. Mala nam usina pri ukolebavce a promitani, do 5 minut spinka. Rozhodne nelituji investovanych penez :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení.