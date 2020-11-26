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  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem

Ukončeno

Philips Avent Audio MonitorsElektronická chůva s technologií DECT

SCD570/00

5
| (21) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
Chůvička DECT SCD570/00 přináší vylepšené sledování. Poskytuje nejspolehlivější spojení s křišťálově čistým zvukem, ovládání teploty, příjemné noční světlo a ukolébavky pro vás a vaše dítě.
Zobrazit všechny výhody
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Zdokonalené sledování pro vás a vaše dítě

Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem

  • 100% soukromé spojení

  • Noční světlo a ukolébavky

  • Funkce zpětného hovoru

  • Upozornění vibracemi

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.

Perfektně čistý zvuk s technologií DECT

Perfektně čistý zvuk s technologií DECT

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.

Úsporný režim Smart ECO

Úsporný režim Smart ECO

Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje spotřebu energie při přenosu a prodlužuje výdrž baterie. Čím blíže jste k dítěti, tím méně energie je třeba k dokonalému spojení (funkce není dostupná v USA a v Kanadě).

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

21

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

26/11/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

jednoduché ovládání

funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné

Nevýhody

žádná

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/05/2020

Česká republika

Česká republika

Spolehlivá chůvička

Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.

Výhody

Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Velká porce funkcí, které skutečně využijete

Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).

Výhody

Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení.