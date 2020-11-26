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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
100% soukromé spojení
Noční světlo a ukolébavky
Funkce zpětného hovoru
Upozornění vibracemi
Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.
I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.
Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje spotřebu energie při přenosu a prodlužuje výdrž baterie. Čím blíže jste k dítěti, tím méně energie je třeba k dokonalému spojení (funkce není dostupná v USA a v Kanadě).
5.0
z 5
21
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Lenka Z.
26/11/2020
Česká republika
Ověřený kupující
jednoduché ovládání
funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné
Nevýhody
žádná
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Anouk0071
27/05/2020
Česká republika
Spolehlivá chůvička
Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.
Výhody
Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
tom4lbrecht
19/05/2020
Česká republika
Velká porce funkcí, které skutečně využijete
Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).
Výhody
Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení.