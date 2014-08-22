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  • Správná teplota, dokonalé pohodlí
  • Správná teplota, dokonalé pohodlí
  • Správná teplota, dokonalé pohodlí
  • Správná teplota, dokonalé pohodlí
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Ukončeno

Philips AventElektronická chůva DECT

SCD520/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Správná teplota, dokonalé pohodlí
Buďte zcela klidní díky nové řadě elektronických chův DECT Philips Avent. Můžete se uvolnit s pocitem bezpečí, že je vaše dítě v pořádku a spokojené, i když jste v jiné místnosti.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Nulové rušení zaručené digitální technologií DECT

Správná teplota, dokonalé pohodlí

  • Upozornění na teplotu

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy

Jistota s křišťálově čistým zvukem

Jistota s křišťálově čistým zvukem

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli

Mimořádně velký dosah pro naprostou mobilitu

Mimořádně velký dosah pro naprostou mobilitu

Díky dosahu až 330 m, sponě na opasek a šňůře na krk se můžete zcela bez problému pohybovat po celé domácnosti

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

22/08/2014

Polska

Polska

polecaam!

Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

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  1. V USA a Kanadě je tento výrobek dostupný pouze s nastavením ve stupních fahrenheita.