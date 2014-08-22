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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Upozornění na teplotu
Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy
I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli
Díky dosahu až 330 m, sponě na opasek a šňůře na krk se můžete zcela bez problému pohybovat po celé domácnosti
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Karo
22/08/2014
Polska
polecaam!
Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
V USA a Kanadě je tento výrobek dostupný pouze s nastavením ve stupních fahrenheita.