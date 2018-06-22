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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
100% soukromé spojení
Noční světlo a ukolébavky
Funkce zpětného hovoru
Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.
I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.
Zapnutím režimu ECO se snižuje spotřeba energie při přenosu v dětském pokoji. V režimu ECO se jednotka připojí pouze v případě, že dítě vydá nějaký zvuk.
4.4
z 5
28
Recenze
89%
Doporučuje tento produkt
Petulle
22/06/2018
Česká republika
Vynikají pomocník k dětem
Naprostá spokojenost, dostatečný dosah, noční světlo a příjemné melodie na uspávání. Možnost napájení na elektřinu i na baterie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
LuckyLuck001
08/03/2018
Česká republika
perfektní, bezproblémové - 100% spokojenost
Tuto chůvičku jsem pořídil jako náhradu za konkurenční model od konkurenčního výrobce, který měl disponovat funkcí zpětného hovoru, ale bohužel tuto funkci neměl. Po skoro 3 letech používání jsem jí sice ani jednou nepoužil, ale třeba se jednou bude hodit. Perfektní je, že obě části chůvičky jsou použitelné i na baterie, tudíž není potřeba napájecího adaptéru, pokud máte dítě třeba na zahradě v kočárku. Výdrž na původní baterie byla slušná - každodenním používáním cca. 5-10 dní (3-6 hodin denně). Po 2 letech již nabíjecí baterie (v rodičovské části) nevydržely tak dlouho (1-3 dny), takže výměna za pár peněz byla nutná. Rodičovská část se dá adaptérem nabíjet, dětskou část nabíjet nelze. "Cvrknkací" melodie jsou příjemné, noční světlo jako nutnost neberu. Dosah je slušný, dosáhne i k sousedům přes ulici za barák (cca. 40m). Škoda jen neuniverzálních adaptérů (sice oba stejné), ale spíš bych ocenil třeba klasické USB.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
buchyna
17/12/2017
Česká republika
naprostá spokojenost
chůvička se snadno ovládá, oboustranná komunikace, hraje melodii, obě jednotky lze použít na baterie, dobrý dosah v domě i mimo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení.