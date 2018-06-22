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  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
  • Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
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Ukončeno

Philips Avent Audio MonitorsElektronická chůva DECT

SCD505/00

4.4
| (28) Recenze | 89% Doporučuje tento produkt
Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
Naše elektronické chůvy Avent DECT vám zajistí uklidňující pocit, jako když jste s dítětem, i když zrovna nejste ve stejném pokoji. Nejspolehlivější spojení díky křišťálově čistému zvuku, uklidňujícímu nočnímu světlu a ukolébavkám pro vás a vaše dítě.
Zobrazit všechny výhody
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Úplný pocit klidu zatímco vaše dítě spí

Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem

  • 100% soukromé spojení

  • Noční světlo a ukolébavky

  • Funkce zpětného hovoru

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.

Perfektně čistý zvuk s technologií DECT

Perfektně čistý zvuk s technologií DECT

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.

Úsporný režim ECO

Úsporný režim ECO

Zapnutím režimu ECO se snižuje spotřeba energie při přenosu v dětském pokoji. V režimu ECO se jednotka připojí pouze v případě, že dítě vydá nějaký zvuk.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

28

Recenze

89%

Doporučuje tento produkt

1

22/06/2018

Česká republika

Česká republika

Vynikají pomocník k dětem

Naprostá spokojenost, dostatečný dosah, noční světlo a příjemné melodie na uspávání. Možnost napájení na elektřinu i na baterie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

08/03/2018

Česká republika

Česká republika

perfektní, bezproblémové - 100% spokojenost

Tuto chůvičku jsem pořídil jako náhradu za konkurenční model od konkurenčního výrobce, který měl disponovat funkcí zpětného hovoru, ale bohužel tuto funkci neměl. Po skoro 3 letech používání jsem jí sice ani jednou nepoužil, ale třeba se jednou bude hodit. Perfektní je, že obě části chůvičky jsou použitelné i na baterie, tudíž není potřeba napájecího adaptéru, pokud máte dítě třeba na zahradě v kočárku. Výdrž na původní baterie byla slušná - každodenním používáním cca. 5-10 dní (3-6 hodin denně). Po 2 letech již nabíjecí baterie (v rodičovské části) nevydržely tak dlouho (1-3 dny), takže výměna za pár peněz byla nutná. Rodičovská část se dá adaptérem nabíjet, dětskou část nabíjet nelze. "Cvrknkací" melodie jsou příjemné, noční světlo jako nutnost neberu. Dosah je slušný, dosáhne i k sousedům přes ulici za barák (cca. 40m). Škoda jen neuniverzálních adaptérů (sice oba stejné), ale spíš bych ocenil třeba klasické USB.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

chůvička se snadno ovládá, oboustranná komunikace, hraje melodii, obě jednotky lze použít na baterie, dobrý dosah v domě i mimo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení.