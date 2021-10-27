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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
100% soukromé spojení
Noční světlo
Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.
I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.
Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje spotřebu energie při přenosu a prodlužuje výdrž baterie. Čím blíže jste k dítěti, tím méně energie je třeba k dokonalému spojení (funkce není dostupná v USA a v Kanadě).
4.7
z 5
140
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Ivča21
27/10/2021
Česká republika
Chůvička, která nezklame
Chůvička má krásný čistý zvuk a i v případě, že se setkají na jednom místě dvě tyto chůvičky, tak se nám nestalo, že by se mezi sebou rušily.
Výhody
Výhoda je, že je jak na baterky, tak s napájením přes kabel.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT
Katy333
14/05/2021
Česká republika
Jednoduchá ale kvalitní
S chuvou jsem velice spokojena je jednoducha ale plne funkční.Je dobré že je i na baterie dobrá výdrž.Světlo na ni používám také často.určitě doporučuji
Výhody
Jednoduchost a funkčnost
Nevýhody
Nevim
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT
KotkovaLenka
14/05/2021
Česká republika
Bezkonkurenční chuvicka
Pouzivame uz přes 4 roky a jsem maximalne spokojená. Nikdy me nezklamala.Ma dlouhy dosah a prenasi skvele zvuk.Vyhodou je i nocni svetlo na detske casti
Výhody
Dlouhy dosah,skvely prenos zvuku.
Nevýhody
O zadne nevim
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT
Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení.
Tato elektronická chůva nemá funkci nabíjení.