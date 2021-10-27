VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Poslouchejte své dítě
  • Poslouchejte své dítě
  • Poslouchejte své dítě
  • Poslouchejte své dítě

Philips Avent EssentialAudio dětská chůvička DECT

SCD502/26

4.7
| (140) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Poslouchejte své dítě
Naše nová dětská chůvička DECT zaručuje maximální pocit bezpečí, poskytuje totiž nejdůležitější funkce dětské chůvičky. Nejspolehlivější spojení s křišťálově čistým zvukem a příjemným nočním světlem pro vás a vaše dítě.
Zobrazit všechny výhody

60 dní záruka vrácení peněz

ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem

Poslouchejte své dítě

  • 100% soukromé spojení

  • Noční světlo

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení, takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.

Perfektně čistý zvuk s technologií DECT

Perfektně čistý zvuk s technologií DECT

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zajišťuje vysoce kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.

Úsporný režim Smart ECO

Úsporný režim Smart ECO

Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje spotřebu energie při přenosu a prodlužuje výdrž baterie. Čím blíže jste k dítěti, tím méně energie je třeba k dokonalému spojení (funkce není dostupná v USA a v Kanadě).

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

140

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Chůvička, která nezklame

Chůvička má krásný čistý zvuk a i v případě, že se setkají na jednom místě dvě tyto chůvičky, tak se nám nestalo, že by se mezi sebou rušily.

Výhody

Výhoda je, že je jak na baterky, tak s napájením přes kabel.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Jednoduchá ale kvalitní

S chuvou jsem velice spokojena je jednoducha ale plne funkční.Je dobré že je i na baterie dobrá výdrž.Světlo na ni používám také často.určitě doporučuji

Výhody

Jednoduchost a funkčnost

Nevýhody

Nevim

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Bezkonkurenční chuvicka

Pouzivame uz přes 4 roky a jsem maximalne spokojená. Nikdy me nezklamala.Ma dlouhy dosah a prenasi skvele zvuk.Vyhodou je i nocni svetlo na detske casti

Výhody

Dlouhy dosah,skvely prenos zvuku.

Nevýhody

O zadne nevim

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Audio Monitors SCD503/26 Elektronická chůva DECT

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení.

  2. Tato elektronická chůva nemá funkci nabíjení.