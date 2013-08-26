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Ukončeno

Philips AventAnalogová dětská chůvička

SCD470/00

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Snadno poslouchejte své dítě
Zajistí bezpečný příjem v domě i okolo domu a minimální rušení jinými zařízeními.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Dosah až 150 m

Snadno poslouchejte své dítě

Minimální rušení z jiných monitorovacích zařízení

Minimální rušení z jiných monitorovacích zařízení.

Rozsvítí se, když je třeba dobít nebo vyměnit baterie

Rozsvítí se, když je třeba dobít nebo vyměnit baterie.

Nastavte zvuk na rodičovské jednotce, aby vyhovoval v každé situaci

Poskytuje možnost nastavit zvuk na rodičovské jednotce, aby vyhovoval v každé situaci.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý

jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD470/00 Analogová dětská chůvička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD470/00 Analogová dětská chůvička

07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar.

Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu