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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Minimální rušení z jiných monitorovacích zařízení.
Rozsvítí se, když je třeba dobít nebo vyměnit baterie.
Poskytuje možnost nastavit zvuk na rodičovské jednotce, aby vyhovoval v každé situaci.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
mazlik
26/08/2013
Česká republika
tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý
jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Koko
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar.
Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD470/00 Monitor analogic pentru copii