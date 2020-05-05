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  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Ukončeno

Philips AventNovorozenecká startovní sada

SCD371/00

5
| (17) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
Praktická sada SCD371/00 obsahující 4 kojenecké láhve Classic+ od společnosti Philips Avent (2 × 125 ml a 2 × 260 ml), kartáč na láhve, dudlíky a bílé průhledné šidítko pro děti ve věku 0–6 měsíců.
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Snadné čištění pro perfektní hygienu

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

  • Classic+ (nová)

Antikolikový systém prokazatelně snižuje riziko koliky*

Antikolikový systém prokazatelně snižuje riziko koliky*

Na rozdíl od jiných lahví je nyní klinicky testovaný antikolikový systém zabudovaný přímo do dudlíku a láhev se tak snadněji sestavuje. Během krmení se v dudlíku otevírá jedinečný ventil, který umožní, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška.

Méně podrážděného chování, obzvlášť v noci

Méně podrážděného chování, obzvlášť v noci

Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké lahve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská lahev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací lahvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.*

Dítě samo ovládá průtok mléka a méně se potom dáví, neříhá a nenadýmá se

Dítě samo ovládá průtok mléka a méně se potom dáví, neříhá a nenadýmá se

Jedinečný ventil dudlíku se ohýbá podle rytmu krmení dítěte. Mléko teče pouze rychlostí, jakou si vaše dítě zvolí, takže se nepřejídá, nedáví, neříhá a nenadýmá se.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

17

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

05/05/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Vsem doporucuji !

Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene

Výhody

Dokonale provedene

Nevýhody

Zadne nejsou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

31/12/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kompletní sada do začátku

Šikovný set. S věkem miminka stačí dokupovat savičky.

Výhody

Univerzálnost

Nevýhody

Nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

21/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporucuji

Pekny design,snadna údržba, kvalitní, má anticolic system

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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Upozornění

  1. Děti ve věku 2 týdnů, krmené z láhve Philips Avent, prokazovaly méně kolik než děti krmené z láhví jiných předních výrobců. Děti ve věku 2 týdnů, krmené z láhve Philips Avent, prokazovaly méně podráždění než děti krmené z láhví jiných předních výrobců.