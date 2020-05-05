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Ukončeno
Classic+ (nová)
Na rozdíl od jiných lahví je nyní klinicky testovaný antikolikový systém zabudovaný přímo do dudlíku a láhev se tak snadněji sestavuje. Během krmení se v dudlíku otevírá jedinečný ventil, který umožní, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška.
Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké lahve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská lahev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací lahvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.*
Jedinečný ventil dudlíku se ohýbá podle rytmu krmení dítěte. Mléko teče pouze rychlostí, jakou si vaše dítě zvolí, takže se nepřejídá, nedáví, neříhá a nenadýmá se.
5.0
z 5
17
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Lilinka-17
05/05/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Vsem doporucuji !
Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene
Výhody
Dokonale provedene
Nevýhody
Zadne nejsou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Bittner1
31/12/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Kompletní sada do začátku
Šikovný set. S věkem miminka stačí dokupovat savičky.
Výhody
Univerzálnost
Nevýhody
Nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Simajda
21/06/2018
Česká republika
Doporucuji
Pekny design,snadna údržba, kvalitní, má anticolic system
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Děti ve věku 2 týdnů, krmené z láhve Philips Avent, prokazovaly méně kolik než děti krmené z láhví jiných předních výrobců. Děti ve věku 2 týdnů, krmené z láhve Philips Avent, prokazovaly méně podráždění než děti krmené z láhví jiných předních výrobců.