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Ukončeno
Natural
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.
Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.
4.9
z 5
55
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Ivka
16/12/2017
Česká republika
Mimčo si tyto lahvičky hned oblíbilo!!!
Tato startovací sada je výborná, nejen , že je to kvalitní výrobek, ale pro prcka i ideálně do ruky , jinou láhev nechce , rozložení lahvičky na umývání je prakticky bez prace dají se skěle vymít , vřele doporučuji !
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD290/01 Novorozenecká startovní sada
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD290/01 Novorozenecká startovní sada
Malwina44
29/06/2017
Polska
Najlepsze!!!
Pierwsza butelke Avent dostalam przed narodzinami syna. Nic lepszego pozniej nie znalazlam. Butelki wygodne dla mamy i dla dziecka. Latwe w czyszczeniu co jest bardzo wazne a dzieki dodatkowym gadzetom typu raczki kiedy dziecko juz samo trzyma butelke powoduje ze zaprzyjazniamy sie z nimi na dlugo. Rowniez smoczki do butelek mozna pozniej zmienic na niby dziubki juz dla starszych dzieci co tez jest super. Bardzo sobie chwale Avent i polecam kazdemu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD290/01 Zestaw dla noworodków
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD290/01 Zestaw dla noworodków
neska89
06/10/2016
Polska
Wspaniały zestaw!
Zestaw avent kupiłam wracając ze szpitala po narodzinach synka, uratował nam życie gdy laktacja zawiodła i trzeba było podać sztuczne mleko. Synek nie miał problemu ze smoczkiem z butelki, teraz ma 13 miesięcy i nadal uwielbia butelki avent
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD290/01 Zestaw dla noworodków
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD290/01 Zestaw dla noworodków