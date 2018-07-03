VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Nejpřirozenější způsob krmení z lahve
  • Nejpřirozenější způsob krmení z lahve
  • Nejpřirozenější způsob krmení z lahve
  • Nejpřirozenější způsob krmení z lahve
  • Nejpřirozenější způsob krmení z lahve
  • Nejpřirozenější způsob krmení z lahve
  • Nejpřirozenější způsob krmení z lahve
  • Nejpřirozenější způsob krmení z lahve
  • Nejpřirozenější způsob krmení z lahve
  • Nejpřirozenější způsob krmení z lahve

Ukončeno

Philips AventDárková sada Natural

SCD289/01

5
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Nejpřirozenější způsob krmení z lahve
Tato dárková sada Philips Avent Natural se dodává s průhlednou 125ml lahví Natural, zdobenou 260ml lahví Natural a dvěma šidítky s motivy zvířátek.
Zobrazit všechny výhody

Snadná kombinace s kojením

Nejpřirozenější způsob krmení z lahve

  • Kojenecké lahve, šidítka

  • 260 ml

  • 125 ml

  • Přirozeně tvarovaný dudlík

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.

Unikátní tvar okvětních lístků pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Unikátní tvar okvětních lístků pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

03/07/2018

România

România

Produsele sunt extraordinare

Ne place foarte mult si biberonul si suzeta produse foarte bune.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD289/01 Set cadou Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD289/01 Set cadou Natural

28/06/2018

România

România

Super set , il recomand!

Am achizitionat acest set inainte de nasterea bebelusului meu, al meu Baietel a luat din prima suzeta avent iar sticlutele ne sunt de mare folos! Bebe bea atat lapte cat si ceai din ele si nu a lasat sanul dupa utilizarea lor! Tetinele imita sanul mamei foarte bine! Mamici nu va fie frica sa le folositi!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD289/01 Set cadou Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD289/01 Set cadou Natural

19/07/2017

Magyarország

Magyarország

nagyon jó

Nagyon jó már akkor ezt használtuk amikor megszületett a babám.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD289/01 Natural Gift Set

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD289/01 Natural Gift Set

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011