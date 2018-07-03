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Ukončeno
Kojenecké lahve, šidítka
260 ml
125 ml
Přirozeně tvarovaný dudlík
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.
Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Zita86
03/07/2018
România
Produsele sunt extraordinare
Ne place foarte mult si biberonul si suzeta produse foarte bune.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD289/01 Set cadou Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD289/01 Set cadou Natural
Roxana13
28/06/2018
România
Super set , il recomand!
Am achizitionat acest set inainte de nasterea bebelusului meu, al meu Baietel a luat din prima suzeta avent iar sticlutele ne sunt de mare folos! Bebe bea atat lapte cat si ceai din ele si nu a lasat sanul dupa utilizarea lor! Tetinele imita sanul mamei foarte bine! Mamici nu va fie frica sa le folositi!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD289/01 Set cadou Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD289/01 Set cadou Natural
Törpilla
19/07/2017
Magyarország
nagyon jó
Nagyon jó már akkor ezt használtuk amikor megszületett a babám.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD289/01 Natural Gift Set
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD289/01 Natural Gift Set
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011