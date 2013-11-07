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  • Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*
  • Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*
  • Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*
  • Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*
  • Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*
  • Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*
  • Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*
  • Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*
  • Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*
  • Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*

Ukončeno

Philips AventNovorozenecká startovní sada

SCD270/00

4.4
| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*
Startovní sada Philips Avent SCD270/00 obsahuje lahve na krmení bez BPA: 2 x 125 ml a 2 x 260 ml
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Méně koliky**

Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci*

Tato láhev je vyrobena z PES – materiálu, který neobsahuje BPA.

Tato láhev je vyrobena z PES – materiálu, který neobsahuje BPA.

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve

Klinicky ověřený účinek – významně méně podrážděného chování

Klinicky ověřený účinek – významně méně podrážděného chování

Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.**

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Butelki bardzo mi się przydały

jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD270/00 Zestaw dla noworodków

15/05/2012

Polska

Polska

polecam

Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD270/00 Zestaw dla noworodków

20/05/2012

Polska

Polska

produkt spelnia moje oczekiwania

produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD270/00 Zestaw dla noworodków

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Upozornění

  1. Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti prokazovaly méně podráždění než děti krmené z jiných láhví. (Studie byla provedena organizací Institute of Child Health v Londýně v roce 2008)

  2. Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).