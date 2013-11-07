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Ukončeno
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve
Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.**
4.4
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
AgnieszkaBKKB
07/11/2013
Polska
Butelki bardzo mi się przydały
jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD270/00 Zestaw dla noworodków
angi84
15/05/2012
Polska
polecam
Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD270/00 Zestaw dla noworodków
joola9
20/05/2012
Polska
produkt spelnia moje oczekiwania
produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti prokazovaly méně podráždění než děti krmené z jiných láhví. (Studie byla provedena organizací Institute of Child Health v Londýně v roce 2008)
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).