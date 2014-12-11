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Ukončeno

Philips AventNeoprenová taška Avent ThermaBag

SCD150/71

4.2
| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt
Krmení na cestách
Do elegantní tašky ThermaTote se vejdou 2 lahve Philips Avent, 2 kouzelné hrnečky nebo 4 VIA pohárky. Její dvojitá izolační vrstva uchová mléko studené nebo vodu teplou až po dobu čtyř hodin. Taška je lehká, kompaktní a praktická na cesty.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Určena pro úschovu lahví, pohárků VIA a hrnečků Magic Cup

Krmení na cestách

  • Tmavě modrá

Spolehlivě udržuje obsah lahve studený nebo teplý

Spolehlivě udržuje obsah lahve studený nebo teplý

Pro uložení studeného odsátého mateřského nebo kojeneckého mléka nebo převařené horké vody po dobu až 4 hodin.

Široký nastavitelný ramenní popruh

Taška Philips Avent Urban má široký nastavitelný ramenní popruh, který zajišťuje optimální pohodlí při nošení

Určena pro úschovu lahví Avent, pohárků VIA a hrnečků Magic Cup

Určena pro úschovu lahví Avent, pohárků VIA a hrnečků Magic Cup

Technické specifikace

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Recenze

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4.2

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/69 Plecak firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/70 Plecak firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/70 Plecak firmy Avent

05/11/2013

Polska

Polska

Super torba

Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 