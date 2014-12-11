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Ukončeno
Černá
Pro uložení studeného odsátého mateřského nebo kojeneckého mléka nebo převařené horké vody po dobu až 4 hodin.
Mikrovlákno je lehké a snadno se čistí.
4.2
z 5
5
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
DawidB
11/12/2014
Polska
Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem
Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/69 Plecak firmy Avent
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/69 Plecak firmy Avent
Oliwcia
11/12/2014
Polska
Bardzo wygodny :)
Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/70 Plecak firmy Avent
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/70 Plecak firmy Avent
Aga5
05/11/2013
Polska
Super torba
Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent