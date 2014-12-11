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  • Elegantní a pohodlný batoh
  • Elegantní a pohodlný batoh
  • Elegantní a pohodlný batoh

Ukončeno

Philips AventBatoh Avent

SCD138/60

4.2
| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt
Elegantní a pohodlný batoh
Je navržen tak, abyste při cestách s dítětem měli přebalovací potřeby stále po ruce. Pohodlný a lehký design s polstrovanou, ale prodyšnou zádovou částí a popruhy na ramena. Snadné uspořádání s rychlým přístupem k přednímu a hlavnímu oddílu.
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Lehký batoh se stylovým designem

Elegantní a pohodlný batoh

  • Černá

Vyrobeno z lehkého, otíratelného nylonu

Vyrobeno z lehkého, otíratelného nylonu

Spolehlivě udržuje obsah lahve studený nebo teplý

Spolehlivě udržuje obsah lahve studený nebo teplý

Kapsa z materiálu 3M Thinsulate™ udržuje dvě lahve Avent s převařenou horkou vodou teplé nebo předem připravené kojenecké či odsáté mateřské mléko studené po několik hodin.

Snadné uspořádání

Užijte si rychlý, snadný přístup k přednímu a hlavnímu oddílu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/69 Plecak firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/70 Plecak firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/70 Plecak firmy Avent

05/11/2013

Polska

Polska

Super torba

Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

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