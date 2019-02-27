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Ukončeno
Pro pokožku náchylnou k nedokonalostem
Pro každodenní použití
Výměna každé 3 měsíce
Snadná výměna
Účinné a šetrné čištění pokožky náchylné k nedokonalostem. Kartáček odstraní odumřelé kožní buňky a mastnotu lépe, než by to dokázaly ruce, a zároveň je mimořádně jemný k vaší citlivé pokožce. Tenká a dlouhá vlákna mají dvakrát leštěné konečky, které snižují tření o pokožku a zajišťují jemnější čisticí efekt. Mimořádně jemná cesta k čistší a zdravě vypadající pokožce. Vyvinuto ve spolupráci s dermatology.
Při fázi vývoje kartáčku pro pokožku náchylnou k nedokonalostem byli přizváni přední dermatologové, aby bylo zajištěno hygienické a bezpečně použití kartáčku na pokožku náchylnou k nedokonalostem.
Při čištění přístrojem VisaPure odstraníte více zbytků make-upu i oslabených a odumřelých buněk pokožky. Díky efektu hloubkového čištění se vaše oblíbené přípravky péče o pleť, jako jsou krémy, séra a esence, do pokožky lépe vstřebají.
5.0
z 5
13
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Luse
27/02/2019
Česká republika
Jemná čisticí hlavice
Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Ověřený kupující
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca