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  • Kartáčková hlavice pro pokožku náchylnou k nedokonalostem
  • Kartáčková hlavice pro pokožku náchylnou k nedokonalostem
  • Kartáčková hlavice pro pokožku náchylnou k nedokonalostem
  • Kartáčková hlavice pro pokožku náchylnou k nedokonalostem

Ukončeno

VisaPureNáhradní hlavice proti nedokonalostem pleti

SC5994/00

5
| (13) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Kartáčková hlavice pro pokožku náchylnou k nedokonalostem
Kartáčová hlavice proti nedokonalostem snižuje mastnotu a odstraňuje odumřelé kožní buňky, které mohou ucpávat póry. Kombinace dlouhých a měkkých vláken poskytuje jemné čištění a respektuje potřeby citlivé, k nedokonalostem náchylné pokožky.
Zobrazit všechny výhody

Kartáčková hlavice pro pokožku náchylnou k nedokonalostem

  • Pro pokožku náchylnou k nedokonalostem

  • Pro každodenní použití

  • Výměna každé 3 měsíce

  • Snadná výměna

Kartáček pro typ pokožky náchylný k nedokonalostem

Účinné a šetrné čištění pokožky náchylné k nedokonalostem. Kartáček odstraní odumřelé kožní buňky a mastnotu lépe, než by to dokázaly ruce, a zároveň je mimořádně jemný k vaší citlivé pokožce. Tenká a dlouhá vlákna mají dvakrát leštěné konečky, které snižují tření o pokožku a zajišťují jemnější čisticí efekt. Mimořádně jemná cesta k čistší a zdravě vypadající pokožce. Vyvinuto ve spolupráci s dermatology.

Vyvinuto ve spolupráci s dermatology

Při fázi vývoje kartáčku pro pokožku náchylnou k nedokonalostem byli přizváni přední dermatologové, aby bylo zajištěno hygienické a bezpečně použití kartáčku na pokožku náchylnou k nedokonalostem.

Zvyšuje absorpci vašich oblíbených výrobků určených pro péči o pokožku

Zvyšuje absorpci vašich oblíbených výrobků určených pro péči o pokožku

Při čištění přístrojem VisaPure odstraníte více zbytků make-upu i oslabených a odumřelých buněk pokožky. Díky efektu hloubkového čištění se vaše oblíbené přípravky péče o pleť, jako jsou krémy, séra a esence, do pokožky lépe vstřebají.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

13

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jemná čisticí hlavice

Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu