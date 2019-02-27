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Ukončeno
Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
Systém Philips Lumea IPL je nejefektivnější bezdrátové řešení IPL. Umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.
Pouze pro použití na těle
15 minut na úpravu dolních částí nohou
Životnost <gt/>100 000 světelných pulzů
Bezdrátové provedení
Systém Philips Lumea aplikuje na kořínek chloupku jemné světelné pulzy. Chloupek následně odpadne a zabrání se jeho opakovanému růstu. Pravidelným opakováním tohoto postupu dosáhnete toho, že bude vaše pokožka každý den hladká.
Naše klinické studie prokázaly významné omezení růstu chloupků po pouhých čtyřech ošetřeních po dvou týdnech, jejich následkem byla pokožka hladká a bez chloupků. Pokud chcete tyto výsledky udržet, stačí ošetření opakovat podle potřeby. Doba mezi ošetřeními se může lišit na základě individuální doby dorůstání chloupků.
Systém Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou IPL (Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii přizpůsobila pro bezpečné a efektivní použití v pohodlí domova. Společnost Philips úzce spolupracovala s předními dermatology a vyvinula přelomový systém odstranění chloupků. Po více než 10 let jsme prováděli rozsáhlý spotřebitelský průzkum za účasti více než 2 000 žen.
Ocenění
4.7
z 5
38
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
LucieN
27/02/2019
Česká republika
Trpělivost růže přináší.
Tento produkt je jednoznačně vynikající. Po roce používání mi chloupky na nohou v podstatě téměř nerostou. Klasickou žiletku používám max 1x za měsíc. A IPL 3-4x do roka. Za mne se investice určitě vyplatí. Děkuji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea SC2004/11 Systém odstraňování chloupků IPL
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea SC2004/11 Systém odstraňování chloupků IPL
MaZa
27/01/2018
Polska
Najlepiej wydane pieniądze
Rewelacja! Depilator łatwy w użyciu. Pozwala na szybką i długotrwałą depilację. Odrastające włoski wyraźnie słabsze i mniej widoczne. Do tego żadnych podrażnień. Nie wróciłabym już nigdy do "tradycyjnej" depilacji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Beata1292
26/06/2017
Polska
Zalety używania lasera
Lasera używam od 5-miesięcy raz na dwa tygodnie i jestem bardzo zadowolona z rezultatów działania lasera. Wloski stają sie słabe i wypadają co jest widoczne po trzech, czterech uzyciach. Skóra jest gładka i nie podrażniona tak jak po zwykłej depilacji maszynką. Laser polecam w 100% gdyż jest wart swojej ceny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL