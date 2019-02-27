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  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie balení

Ukončeno

LumeaSystém odstraňování chloupků IPL

SC2004/11

4.7

| (38) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků

Systém Philips Lumea IPL je nejefektivnější bezdrátové řešení IPL. Umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

pro hladkou pokožku doma

Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků

  • Pouze pro použití na těle

  • 15 minut na úpravu dolních částí nohou

  • Životnost &lt;gt/>100 000 světelných pulzů

  • Bezdrátové provedení

Radujte se z hladké pokožky každý den

Radujte se z hladké pokožky každý den

Systém Philips Lumea aplikuje na kořínek chloupku jemné světelné pulzy. Chloupek následně odpadne a zabrání se jeho opakovanému růstu. Pravidelným opakováním tohoto postupu dosáhnete toho, že bude vaše pokožka každý den hladká.

Účinné bez námahy

Naše klinické studie prokázaly významné omezení růstu chloupků po pouhých čtyřech ošetřeních po dvou týdnech, jejich následkem byla pokožka hladká a bez chloupků. Pokud chcete tyto výsledky udržet, stačí ošetření opakovat podle potřeby. Doba mezi ošetřeními se může lišit na základě individuální doby dorůstání chloupků.

Přizpůsobeno bezpečnému použití v pohodlí domova

Přizpůsobeno bezpečnému použití v pohodlí domova

Systém Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou IPL (Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii přizpůsobila pro bezpečné a efektivní použití v pohodlí domova. Společnost Philips úzce spolupracovala s předními dermatology a vyvinula přelomový systém odstranění chloupků. Po více než 10 let jsme prováděli rozsáhlý spotřebitelský průzkum za účasti více než 2 000 žen.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek AWARD-612375

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

38

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Trpělivost růže přináší.

Tento produkt je jednoznačně vynikající. Po roce používání mi chloupky na nohou v podstatě téměř nerostou. Klasickou žiletku používám max 1x za měsíc. A IPL 3-4x do roka. Za mne se investice určitě vyplatí. Děkuji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea SC2004/11 Systém odstraňování chloupků IPL

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea SC2004/11 Systém odstraňování chloupků IPL

27/01/2018

Polska

Polska

Najlepiej wydane pieniądze

Rewelacja! Depilator łatwy w użyciu. Pozwala na szybką i długotrwałą depilację. Odrastające włoski wyraźnie słabsze i mniej widoczne. Do tego żadnych podrażnień. Nie wróciłabym już nigdy do "tradycyjnej" depilacji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

26/06/2017

Polska

Polska

Zalety używania lasera

Lasera używam od 5-miesięcy raz na dwa tygodnie i jestem bardzo zadowolona z rezultatów działania lasera. Wloski stają sie słabe i wypadają co jest widoczne po trzech, czterech uzyciach. Skóra jest gładka i nie podrażniona tak jak po zwykłej depilacji maszynką. Laser polecam w 100% gdyż jest wart swojej ceny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

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Upozornění

  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 