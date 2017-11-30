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Ukončeno
SC2003/11
Zabraňte dorůstání chloupků
Systém odstraňování chloupků Philips Lumea IPL umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na tváři i na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.
Pro použití na těle, obličeji
15 minut na úpravu dolních částí nohou
Životnost <gt/>100 000 světelných pulzů
Bezdrátové provedení
Systém Philips Lumea aplikuje na kořínek chloupku jemné světelné pulzy. Chloupek následně odpadne a zabrání se jeho opakovanému růstu. Pravidelným opakováním tohoto postupu dosáhnete toho, že bude vaše pokožka každý den hladká.
Naše klinické studie prokázaly významné omezení růstu chloupků po pouhých čtyřech ošetřeních po dvou týdnech, jejich následkem byla pokožka hladká a bez chloupků. Pokud chcete tyto výsledky udržet, stačí ošetření opakovat podle potřeby. Doba mezi ošetřeními se může lišit na základě individuální doby dorůstání chloupků.
Systém Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou IPL (Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii přizpůsobila pro bezpečné a efektivní použití v pohodlí domova. Společnost Philips úzce spolupracovala s předními dermatology a vyvinula přelomový systém odstranění chloupků. Po více než 10 let jsme prováděli rozsáhlý spotřebitelský průzkum za účasti více než 2 000 žen.
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Ocenění
3.7
z 5
3
Recenze
kikadino
30/11/2017
Hrvatska
Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac.
Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac. Lumea je sve ono što se reklamira, čak i više. Brže sam se riješila dlačica i nisu se vraćale jako dugo. Nažalost, moja Lumea je trajala par godina a onda su joj se pokvarile punjive baterije koje nemam kako zamijeniti jer zamjenskih dijelova trenutno nema. Nadam se da ću si u skoroj budućnosti moći priuštiti novi aparat.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Teo23
12/07/2021
România
Produsul este bun
M am înțeles foarte bine cu el.Rezultatele sun vizibile
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Mireille
23/06/2017
România
Un NU datorită descărcării acumulatorului foarte repede și a imposibilității folosirii aparatului în timpul încărcării.
Acumulatorul se descarcă foarte repede, pe treapta 4 reușind să epilez doar un picior până la genunchi. Pentru un epilat complet al picioarelor e nevoie de multe încărcări, însemnând să termin un epilat într-o zi, ținând cont că trebuie așteptată încărcarea aparatului. Nu este specificat că nu este posibilă folosirea aparatului în timpul încărcării.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului