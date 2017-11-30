VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie balení
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie balení

Ukončeno

Lumea Precision PlusSystém odstraňování chloupků IPL

SC2003/11

3.7

| (3) Recenze

1 Ocenění

Zabraňte dorůstání chloupků

Systém odstraňování chloupků Philips Lumea IPL umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na tváři i na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Zobrazit všechny výhody

Odstraňování chloupků IPL: pro každodenní radost z hladké pokožky

Zabraňte dorůstání chloupků

  • Pro použití na těle, obličeji

  • 15 minut na úpravu dolních částí nohou

  • Životnost <gt/>100 000 světelných pulzů

  • Bezdrátové provedení

Radujte se z hladké pokožky každý den

Radujte se z hladké pokožky každý den

Systém Philips Lumea aplikuje na kořínek chloupku jemné světelné pulzy. Chloupek následně odpadne a zabrání se jeho opakovanému růstu. Pravidelným opakováním tohoto postupu dosáhnete toho, že bude vaše pokožka každý den hladká.

Účinné bez námahy

Naše klinické studie prokázaly významné omezení růstu chloupků po pouhých čtyřech ošetřeních po dvou týdnech, jejich následkem byla pokožka hladká a bez chloupků. Pokud chcete tyto výsledky udržet, stačí ošetření opakovat podle potřeby. Doba mezi ošetřeními se může lišit na základě individuální doby dorůstání chloupků.

Přizpůsobeno bezpečnému použití v pohodlí domova

Přizpůsobeno bezpečnému použití v pohodlí domova

Systém Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou IPL (Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii přizpůsobila pro bezpečné a efektivní použití v pohodlí domova. Společnost Philips úzce spolupracovala s předními dermatology a vyvinula přelomový systém odstranění chloupků. Po více než 10 let jsme prováděli rozsáhlý spotřebitelský průzkum za účasti více než 2 000 žen.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Ocenění

  • Obrázek AWARD-612375

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.7

z 5

3

Recenze

4
3
2

30/11/2017

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac.

Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac. Lumea je sve ono što se reklamira, čak i više. Brže sam se riješila dlačica i nisu se vraćale jako dugo. Nažalost, moja Lumea je trajala par godina a onda su joj se pokvarile punjive baterije koje nemam kako zamijeniti jer zamjenskih dijelova trenutno nema. Nadam se da ću si u skoroj budućnosti moći priuštiti novi aparat.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica

12/07/2021

România

România

Produsul este bun

M am înțeles foarte bine cu el.Rezultatele sun vizibile

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

23/06/2017

România

România

Un NU datorită descărcării acumulatorului foarte repede și a imposibilității folosirii aparatului în timpul încărcării.

Acumulatorul se descarcă foarte repede, pe treapta 4 reușind să epilez doar un picior până la genunchi. Pentru un epilat complet al picioarelor e nevoie de multe încărcări, însemnând să termin un epilat într-o zi, ținând cont că trebuie așteptată încărcarea aparatului. Nu este specificat că nu este posibilă folosirea aparatului în timpul încărcării.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu