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  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
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  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
  • Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků

Ukončeno

Lumea EssentialSystém odstraňování chloupků IPL

SC1991/00

4.5
| (1180) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků
Systém Philips Lumea IPL umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

pro hladkou pokožku doma

Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků

  • Pouze pro použití na těle

  • 15 minut na úpravu nohou od kolen dolů

  • Životnost &lt;gt/>100 000 světelných pulzů

  • Mimořádně dlouhý kabel

Radujte se z hladké pokožky každý den

Radujte se z hladké pokožky každý den

Systém Philips Lumea aplikuje na kořínek chloupku jemné světelné pulzy. To vede k přirozenému odpadnutí chloupku a zabrání se jeho opakovanému růstu. Pravidelným opakováním tohoto postupu dosáhnete toho, že bude vaše pokožka každý den hladká.

Účinné bez námahy

Účinné bez námahy

Naše klinické studie prokázaly významné omezení růstu chloupků po pouhých čtyřech ošetřeních po dvou týdnech, jejich následkem byla pokožka hladká a bez chloupků. Pokud chcete tyto výsledky udržet, stačí ošetření opakovat podle potřeby. Doba mezi ošetřeními se může lišit na základě individuální doby dorůstání chloupků.

Přizpůsobeno bezpečnému použití v pohodlí domova

Přizpůsobeno bezpečnému použití v pohodlí domova

Systém Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou IPL (Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii přizpůsobila pro bezpečné a efektivní použití v pohodlí domova. Společnost Philips úzce spolupracovala s předními dermatology a vyvinula přelomový systém odstranění chloupků. Po více než 10 let jsme prováděli rozsáhlý spotřebitelský průzkum za účasti více než 2 000 dobrovolnic.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-612375

Recenze

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4.5

z 5

1180

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

06/03/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Překvapivě funguje :)

Vlastně jsem docela překvapená, že to funguje, ale funguje. :) Jediné mínus je, že se tento model docela rychle přehřívá, takže je potřeba mezi záblesky déle čekat, což potom prodlužuje celkovou dobu ošetření. Jedna noha mi tak trvá něco mezi 15 - 20 minutami.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Depilátor IPL

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Depilátor IPL

19/09/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Co IPL slibuje to splnil

Dlouho jsem studovala které IPL přístroj si zakoupit a jestli to má vůbec smysl. Nakonec jsem zvolila ověřenou značku (mám od Philips epilátor) a dobře jsem udělala. Přístroj se dobře používá, výsledky se dostavují dle toho jak to výrobce deklaroval. Používám na chloupky v podpaží a na oblast bikin. Za cca 4 měsíce mám podpaží prakticky bez chloupků a oblast bikin se zredukovala o 80%. Žádné zarůstání, podráždění, svědění při růstu zbloudilých chloupků. Mohu jen a jen doporučit tuto epilační metodu i IPL Lumea.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňování chloupků

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňování chloupků

11/07/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funguje to, jdete do toho!

Trpím zárůstáním chloupků. A ikdyž jsem si pravidelně dělala peeling, používala ostrou žiletku, zkoušela jsem všechny různé směry i nesměry jen aby ty chloupky nezarůstaly, stejnak zarůstaly. Mě to nedalo a co šlo, jsem rozškrábala. Dlouho jsem váhala zda si Lumeu pořídit, kvůli finanční investici. Koupila jsem si základní 7000 SC1994. Na rovinu říkám, že je to hlučnější mašinka, je to pracnější než když uděláte na noze pár tahů žiletkou, tím že tato varianta má jeden nástavec, musíte hledat ty správné úhly aby přístroj bliknul, ale je to jen o zvyku. Jsem silnější postavy, tak že se musí "oblikat" i větší plocha= zabere to víc času, pokud to chcete mít poctivě udělané. Nechci touhle recenzí zkazit chuť si pořídit tenhle zázrak. Jen chci sdílet realitu a pokud nevíte co už udělat se svýma rozdrbanýma nohama a kort teď v létě se nechcete holit každej druhý- třetí den, jen abyste měli hladké nohy, tak jděte do toho. Už po prvním použití jsem viděla rozdíl, chloupy nebyly tak silné, rostly mnohem pomaleji. I když mám za sebou interval 4x po 2 týdnech i nadále si každý druhý týden nohy, podpaždí i oblasti bikin problikávám. Jednou za 2 týdny lepší než každý druhý- třetí den. Je úžásný nepřemýšlet nad tím, jestli si můžu vzít kraťasy, protože nohy jsou teď vždy ready. Jsem ráda, že jsem zainvestovala do Lumei a funguje to. A do konce... po xx letech zase přemýšlím, že bych nosila kraťasy.

Výhody

funguje, v podstatě nemusím myslet na holení

Nevýhody

hlučnější, těžší, člověk si musí najít systém jak naklánět přístroj

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea 7000 Series SC1994/00 IPL epilátor na odstraňování chloupků

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea 7000 Series SC1994/00 IPL epilátor na odstraňování chloupků

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  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 