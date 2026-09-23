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Ukončeno
SBM100WHI/00
Váš přenosný reproduktor „vše v jednom“
Vychutnejte si poslech z reproduktoru Philips typu „vše v jednom“. Přehrávejte své oblíbené melodie prostřednictvím karty microSD nebo konektoru Aux-in. Tento reproduktor je vybaven technologií wOOx™, je kompaktní a dodává se s nabíjecí baterií a ve více barvách.
Bílá
Stačí nahrát na paměťovou kartu požadovaný obsah, vložit ji do přehrávače – a už si vůbec nemusíte dělat starosti, zda budete mít na výběr z dostatečného množství zábavy.
Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu tohoto zařízení Philips. Připojením sluchátek k tomuto zařízení si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu se skvělým zvukem, aniž byste rušili okolí.
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