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Ukončeno
SBM100GRY/00
Váš přenosný reproduktor „vše v jednom“
Vychutnejte si poslech z reproduktoru Philips typu „vše v jednom“. Přehrávejte své oblíbené melodie prostřednictvím karty microSD nebo konektoru Aux-in. Tento reproduktor je vybaven technologií wOOx™, je kompaktní a dodává se s nabíjecí baterií a ve více barvách.
Šedá
Tento systém má celkový výstupní výkon 1,5 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
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