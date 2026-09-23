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Ukončeno

Přenosný reproduktor

SBM100GRY/00

Váš přenosný reproduktor „vše v jednom“

Vychutnejte si poslech z reproduktoru Philips typu „vše v jednom“. Přehrávejte své oblíbené melodie prostřednictvím karty microSD nebo konektoru Aux-in. Tento reproduktor je vybaven technologií wOOx™, je kompaktní a dodává se s nabíjecí baterií a ve více barvách.

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Váš přenosný reproduktor „vše v jednom“

  • Šedá

Výstupní výkon 1,5 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 1,5 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Kompaktní a mobilní

Vestavěná nabíjecí baterie

Technické specifikace

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