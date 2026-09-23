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Ukončeno

Dok reproduktoru

SBD6000/00

Výkonný stereofonní ozvučovací systém

Vychutnejte si výkonný ozvučovací systém zařízení SBD6000. Reproduktory a dok pro iPod se snadno vejde do batohu, takže si můžete vychutnat hudbu kdekoli s přáteli a poslouchat úžasně bohaté basy i při nízké hlasitosti.

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Výkonná technologie XSL Acoustics

Výkonný stereofonní ozvučovací systém

Vestavěné reproduktory s technologií XSL Acoustics pro dynamický zvuk

Vychutnejte si výkon dynamického zvuku a výkonných basů ze zařízení ShoqBox s technologií XSL Acoustics. Působivého zvuku dosahuje kombinací jasných, živých výšek a zvuku ve středním pásmu s pružnými, výkonnými basy. Použití nových materiálů jako titanové membrány a neodymového magnetu umožňuje výstup zvuku, který je téměř dvakrát silnější než u tradičního vinutí reproduktorů stejné velikosti. Přesné vyladění vinutí reproduktoru, malá akustická konstrukce a řídicí obvody zajišťují mimořádný dynamický zvuk a optimální basy i z nejmenšího systému.

Kabeláž je úhledně uložena, když se nepoužívá

S jedinečným provedením již není uložení kabeláže problém. Jednoduše sbalit a jít.

Lehký a přenosný design pro potěšení z hudby kdykoli

Lehký a přenosný design pro potěšení z hudby kdykoli

Odolný a lehký materiál a design znamená, že s sebou reproduktory můžete nosit kamkoli.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu