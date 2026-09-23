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Ukončeno
SBD6000/00
Výkonný stereofonní ozvučovací systém
Vychutnejte si výkonný ozvučovací systém zařízení SBD6000. Reproduktory a dok pro iPod se snadno vejde do batohu, takže si můžete vychutnat hudbu kdekoli s přáteli a poslouchat úžasně bohaté basy i při nízké hlasitosti.
Vychutnejte si výkon dynamického zvuku a výkonných basů ze zařízení ShoqBox s technologií XSL Acoustics. Působivého zvuku dosahuje kombinací jasných, živých výšek a zvuku ve středním pásmu s pružnými, výkonnými basy. Použití nových materiálů jako titanové membrány a neodymového magnetu umožňuje výstup zvuku, který je téměř dvakrát silnější než u tradičního vinutí reproduktorů stejné velikosti. Přesné vyladění vinutí reproduktoru, malá akustická konstrukce a řídicí obvody zajišťují mimořádný dynamický zvuk a optimální basy i z nejmenšího systému.
S jedinečným provedením již není uložení kabeláže problém. Jednoduše sbalit a jít.
Odolný a lehký materiál a design znamená, že s sebou reproduktory můžete nosit kamkoli.
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