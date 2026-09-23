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Ukončeno
SBCMC8650/00
30m bezdrátově
Tento bezdrátový mikrofon, který kombinuje výkon s volností pohybu, oživí každou událost
Bezdrátové systémy, používající pro nosný signál velmi vysokou frekvenci (UHF), zajišťují čistý a věrný příjem, takže již nebudete omezeni kabely. Při chůzi i sezení můžete zapomenout na zakopávání o kabel sluchátek.
Dva přenosové kanály vám zaručí radost s poslechu, protože snadno přepnete na kanál s lepším příjmem.
Senzor mikrofonu je natolik citlivý, že zachytí zvuky ze všech směrů.
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