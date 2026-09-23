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Ukončeno

Bezdrátové mikrofony

SBCMC8650/00

30m bezdrátově

Tento bezdrátový mikrofon, který kombinuje výkon s volností pohybu, oživí každou událost

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30m bezdrátově

Bezdrátová technologie, která vám poskytuje volnost pohybu

Bezdrátové systémy, používající pro nosný signál velmi vysokou frekvenci (UHF), zajišťují čistý a věrný příjem, takže již nebudete omezeni kabely. Při chůzi i sezení můžete zapomenout na zakopávání o kabel sluchátek.

Zvolte si ze dvou kanálů a minimalizujte rušení

Dva přenosové kanály vám zaručí radost s poslechu, protože snadno přepnete na kanál s lepším příjmem.

Všesměrové provedení zachytí zvuk ze všech směrů

Senzor mikrofonu je natolik citlivý, že zachytí zvuky ze všech směrů.

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu