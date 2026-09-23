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Ukončeno

Sluchátka s obloukem na krk

SBCHJ055/00

Novinka pro atlety

Skutečná vychytávka pro vaše uši. Sportovci na celém světě oceňují na sluchátkách jejich pohodlí, zvuk i styl. Vysoce kvalitní sluchátka Duro s obloukem na krk jsou osvědčeným výrobkem, který lépe padne, má lepší zvuk a náušníky odolné proti potu.

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Nastavitelná sportovní sluchátka

Novinka pro atlety

1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.

30mm vinutí reproduktoru zaručuje skvělý zvuk

30mm vinutí reproduktoru je kompaktní pro pohodlné nošení, a přesto dost velké pro jasný, silný zvuk. Má tu pravou velikost pro nezkreslený poslech.

Hliníkové vodiče s měděným pláštěm CCAW zvyšují kvalitu zvuku

Použití vysoce kvalitních hliníkových vodičů s měděným pláštěm CCAW ve vinutí sluchátek podstatně zvyšuje kvalitu zvuku.

Technické specifikace

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