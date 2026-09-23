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Ukončeno
SBCHJ055/00
Novinka pro atlety
Skutečná vychytávka pro vaše uši. Sportovci na celém světě oceňují na sluchátkách jejich pohodlí, zvuk i styl. Vysoce kvalitní sluchátka Duro s obloukem na krk jsou osvědčeným výrobkem, který lépe padne, má lepší zvuk a náušníky odolné proti potu.
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.
30mm vinutí reproduktoru je kompaktní pro pohodlné nošení, a přesto dost velké pro jasný, silný zvuk. Má tu pravou velikost pro nezkreslený poslech.
Použití vysoce kvalitních hliníkových vodičů s měděným pláštěm CCAW ve vinutí sluchátek podstatně zvyšuje kvalitu zvuku.
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