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Ukončeno

Bezdrátová Hi-Fi sluchátka

SBCHC8440/00

Bezdrátová hudba

Představte si, že nemáte žádné problémy s kabely, přičemž máte volnost pohybu a užíváte si hudbu v kvalitě bezdrátových FM stereofonních sluchátek.

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Nabíjecí

Bezdrátová hudba

  • Přenos v pásmu FM

  • Nabíjecí

Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon

Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.

Lehké provedení pro pohodlí i při delším používání.

Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při delším nošení.

ALC pomáhá zabraňovat slyšitelnému zkreslení vstupních signálů

Tento inteligentní elektronický obvod zajišťuje automatické nastavení správné úrovně audio vstupu a zabraňuje tak zkreslení, přičemž zaručuje skvělý poslechový zážitek.

Technické specifikace

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