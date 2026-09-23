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Ukončeno
SBCHC8440/00
Bezdrátová hudba
Představte si, že nemáte žádné problémy s kabely, přičemž máte volnost pohybu a užíváte si hudbu v kvalitě bezdrátových FM stereofonních sluchátek.
Přenos v pásmu FM
Nabíjecí
Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.
Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při delším nošení.
Tento inteligentní elektronický obvod zajišťuje automatické nastavení správné úrovně audio vstupu a zabraňuje tak zkreslení, přičemž zaručuje skvělý poslechový zážitek.
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