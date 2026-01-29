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  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
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  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
  • Hladké oholení, i pro citlivou pokožku

Ukončeno

Shaver series 7000Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

S7970/26

4.7
| (194) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Hladké oholení, i pro citlivou pokožku
Holicí strojek Philips řady 7000 je vytvořen pro hladké a šetrné oholení. Vylepšení představuje osobní asistence – vyvinutá ve spolupráci s dermatology – která pomáhá mužům se specifickými kožními problémy. Každá pokožka je totiž jiná.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Jednička pro citlivou pokožku

Hladké oholení, i pro citlivou pokožku

  • Kroužky SkinGlide

  • Břity GentlePrecision

  • Snímač BeardAdapt

  • Osobní plán holení

Kroužky SkinGlide s mikroskopickými kuličkami pro hladší pohyb

Kroužky SkinGlide s mikroskopickými kuličkami pro hladší pohyb

Vyzkoušejte hladký pohyb pokročilé technologie společnosti Philips s mikroskopickými kuličkami. Je inspirována principy klouzání z aerodynamiky: kroužky holicího strojku jsou potaženy tisíci malých kuliček připomínajících sklo pro maximální pohodlí pokožky.

Holicí strojek pro hladké a šetrné oholení

Holicí strojek pro hladké a šetrné oholení

Tento elektrický holicí strojek na citlivou pokožku je vybaven břity GentlePrecision Blades, které minimalizují trhání, tahání a nutnost přejíždět vícekrát po jedné části pokožky. A to i během holení třídenního strniště.

Husté vousy nemají šanci

Husté vousy nemají šanci

Tento elektrický holicí strojek je vybaven senzorem BeardAdapt, který snímá hustotu vašich vousů. Výkon je následně automaticky přizpůsoben danému úkonu. Je to snadné.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

194

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

29/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost ,kvalita

Kvalita,dobře se drží v ruce,připojení přes Bluetooth ,výbava

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7940/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7940/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Fakt holí!

holí precizně a rychle i delší fousy, veliká spokojenost

Výhody

tichý a rychlý

Nevýhody

neobjeveny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7970/26 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7970/26 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

super holící strojek

holící strojek holí jak bylo uvedeno v popisku, vše je ok

Výhody

rychlé nabíjení

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7940/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7940/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 