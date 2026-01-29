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Ukončeno
Kroužky SkinGlide
Břity GentlePrecision
Snímač BeardAdapt
Osobní plán holení
Vyzkoušejte hladký pohyb pokročilé technologie společnosti Philips s mikroskopickými kuličkami. Je inspirována principy klouzání z aerodynamiky: kroužky holicího strojku jsou potaženy tisíci malých kuliček připomínajících sklo pro maximální pohodlí pokožky.
Tento elektrický holicí strojek na citlivou pokožku je vybaven břity GentlePrecision Blades, které minimalizují trhání, tahání a nutnost přejíždět vícekrát po jedné části pokožky. A to i během holení třídenního strniště.
Tento elektrický holicí strojek je vybaven senzorem BeardAdapt, který snímá hustotu vašich vousů. Výkon je následně automaticky přizpůsoben danému úkonu. Je to snadné.
4.7
z 5
194
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Faskyo
29/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost ,kvalita
Kvalita,dobře se drží v ruce,připojení přes Bluetooth ,výbava
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7940/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7940/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Hugo von Banhof
13/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Fakt holí!
holí precizně a rychle i delší fousy, veliká spokojenost
Výhody
tichý a rychlý
Nevýhody
neobjeveny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7970/26 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7970/26 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
riko76
27/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
super holící strojek
holící strojek holí jak bylo uvedeno v popisku, vše je ok
Výhody
rychlé nabíjení
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7940/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7940/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025