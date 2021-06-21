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Ukončeno
Kroužky SkinGlide
Břity GentlePrecisionPRO
Nástavec pro tvarování brady SmartClick
Vychutnejte si pohodlnější holení s kroužky SkinGlide potaženými mikroskopickými kuličkami, které zabraňují tření. Tisíce mikrokuliček z materiálu připomínajícího sklo redukují tření a odpor povrchu mezi holicím strojkem a pokožkou. To strojku zajišťuje plynulý snadný pohyb a pomáhá chránit před podrážděním pokožky.
Náš inovovaný systém holení je vybavený technologií ochrany pokožky, která zabírá pouze vousy, nikoli kůži. Břity ve tvaru písmene V drží kůži dál od čepelí a zajišťují dokonalé hladké oholení i třídenního strniště.
Hlavy holicího strojku se pružně otáčejí v 5 směrech a jemně se přizpůsobují všem konturám obličeje a krku. K dokonalému oholení stačí menší tlak a zátěž na pokožku se minimalizuje.
Ocenění
4.4
z 5
545
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
21/06/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělý holící strojek
Holící strojek skvěle holí, protože se dá použít i s gelem na holení. Líbí se mi signalizace potřeby čištění a výměny planžet. Strojek se dobře čistí, protože je celý omyvatelný. Rychle se nabíjí. Jedinou nevýhodu, kterou jsem našel je, že je si potřeba na holící strojek zvyknout. Cca první 3 oholení jsem měl podrážděnou pokožku.
Výhody
dobře holí, snadno se čistí, rychle se nabíjí
Nevýhody
je potřeba si na něj zvyknout
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7310/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7310/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
04/05/2021
Česká republika
Strojek skvěle holí a velmi dobře se čistí
Pokaždé se oholím do hladka a strojek lze velmi jednoduše vyčistit pod tekoucí vodou.
Výhody
Hladké oholení a jednoduché čištění.
Nevýhody
Trochu horší holení v těsné blízkosti nosu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7510/41 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7510/41 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Filipos-Philipos
20/01/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Dokonale oholí bez pořezání!
Je mi 22 let, vousy nemám nijak zvlášt tvrdé, ale strojek naprosto paradní! Holím se s ním ob den a naprostá spokojenost. Musím, ale uznat, že úplně stejný má můj táta a ten když se holí jednou za týden nebo dva, tak se břity rychle zacpou a raději šáhne po žiletce. Na druhou stranu se není čemu divit na takovéto holení jednou za delší dobu to není. Takže za mě můžu jen doporučit!!
Výhody
Dokonale oholí!
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7510/41 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7510/41 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
Jednička společnosti Philips pro citlivou pokožku – ve srovnání s ostatními holicími strojky Philips