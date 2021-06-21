VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení
  • Hladký pohyb, šetrné holení

Ukončeno

Shaver series 7000Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

S7520/41

4.4
| (545) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

Hladký pohyb, šetrné holení
Řada Philips 7000 chrání před hlavními známkami podráždění kůže. Kroužky SkinGlide s povrchem zabraňujícím tření umožňují holicímu strojku plynulý pohyb po tváři. Břity těsně přiléhají a chrání kůži i při třídenním strništi.
Zobrazit všechny výhody
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Jednička společnosti Philips pro citlivou pokožku*

Hladký pohyb, šetrné holení

  • Kroužky SkinGlide

  • Břity GentlePrecisionPRO

  • Nástavec pro tvarování brady SmartClick

Kroužky SkinGlide s povrchem zabraňujícím tření pro plynulý pohyb

Kroužky SkinGlide s povrchem zabraňujícím tření pro plynulý pohyb

Vychutnejte si pohodlnější holení s kroužky SkinGlide potaženými mikroskopickými kuličkami, které zabraňují tření. Tisíce mikrokuliček z materiálu připomínajícího sklo redukují tření a odpor povrchu mezi holicím strojkem a pokožkou. To strojku zajišťuje plynulý snadný pohyb a pomáhá chránit před podrážděním pokožky.

Břity chrání kůži a těsně zastřihnou i třídenní strniště

Břity chrání kůži a těsně zastřihnou i třídenní strniště

Náš inovovaný systém holení je vybavený technologií ochrany pokožky, která zabírá pouze vousy, nikoli kůži. Břity ve tvaru písmene V drží kůži dál od čepelí a zajišťují dokonalé hladké oholení i třídenního strniště.

Ohebné hlavy s otáčením v pěti směrech sledují obrysy pro menší tlak

Ohebné hlavy s otáčením v pěti směrech sledují obrysy pro menší tlak

Hlavy holicího strojku se pružně otáčejí v 5 směrech a jemně se přizpůsobují všem konturám obličeje a krku. K dokonalému oholení stačí menší tlak a zátěž na pokožku se minimalizuje.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Ocenění

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

545

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

21/06/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý holící strojek

Holící strojek skvěle holí, protože se dá použít i s gelem na holení. Líbí se mi signalizace potřeby čištění a výměny planžet. Strojek se dobře čistí, protože je celý omyvatelný. Rychle se nabíjí. Jedinou nevýhodu, kterou jsem našel je, že je si potřeba na holící strojek zvyknout. Cca první 3 oholení jsem měl podrážděnou pokožku.

Výhody

dobře holí, snadno se čistí, rychle se nabíjí

Nevýhody

je potřeba si na něj zvyknout

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7310/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7310/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Strojek skvěle holí a velmi dobře se čistí

Pokaždé se oholím do hladka a strojek lze velmi jednoduše vyčistit pod tekoucí vodou.

Výhody

Hladké oholení a jednoduché čištění.

Nevýhody

Trochu horší holení v těsné blízkosti nosu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7510/41 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7510/41 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

20/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dokonale oholí bez pořezání!

Je mi 22 let, vousy nemám nijak zvlášt tvrdé, ale strojek naprosto paradní! Holím se s ním ob den a naprostá spokojenost. Musím, ale uznat, že úplně stejný má můj táta a ten když se holí jednou za týden nebo dva, tak se břity rychle zacpou a raději šáhne po žiletce. Na druhou stranu se není čemu divit na takovéto holení jednou za delší dobu to není. Takže za mě můžu jen doporučit!!

Výhody

Dokonale oholí!

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7510/41 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7510/41 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. Jednička společnosti Philips pro citlivou pokožku – ve srovnání s ostatními holicími strojky Philips