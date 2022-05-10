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  • Model RQ12 byl nahrazen modelem SH70
  • Model RQ12 byl nahrazen modelem SH70
  • Model RQ12 byl nahrazen modelem SH70
  • Model RQ12 byl nahrazen modelem SH70
  • Model RQ12 byl nahrazen modelem SH70
  • Model RQ12 byl nahrazen modelem SH70
  • Model RQ12 byl nahrazen modelem SH70
  • Model RQ12 byl nahrazen modelem SH70

Ukončeno

Holicí hlava

RQ12/70

3
| (12) Recenze
Model RQ12 byl nahrazen modelem SH70
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.
Zobrazit všechny výhody

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Model RQ12 byl nahrazen modelem SH70

  • Výroba ukončena

  • Místo toho zakupte model SH70

Náhradní holicí jednotka pro holicí strojky SensoTouch 3D

Náhradní holicí jednotka pro holicí strojky SensoTouch 3D

Holicí jednotka RQ12 je kompatibilní s holicími strojky SensoTouch 3D (RQ12xx) a Arcitec (RQ10xx).

Náš nejlepší holicí systém na 1–3denní strniště

Náš nejlepší holicí systém na 1–3denní strniště

Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, od jednodenního po třídenní strniště, a to i u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechávají ve skvělém stavu.

Hlavy se pohybují v 8 různých směrech, aby docílily skvělého výsledku

Hlavy se pohybují v 8 různých směrech, aby docílily skvělého výsledku

Sledujte každý obrys své tváře a krku pomocí hlav s 8 směry detekce křivek. Zachytíte tak o 20 % více vousů při každém tahu. To vám zajistí mimořádně důkladné a hladké oholení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.0

z 5

12

Recenze

4

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Holicí jednotka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Holicí jednotka

06/09/2022

България

България

Ověřený kupující

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Бръснещ блок

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Бръснещ блок

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/70 Бритвений блок

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/70 Бритвений блок

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