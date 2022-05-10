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Ukončeno
RQ12/70
Výroba ukončena
Místo toho zakupte model SH70
Holicí jednotka RQ12 je kompatibilní s holicími strojky SensoTouch 3D (RQ12xx) a Arcitec (RQ10xx).
Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, od jednodenního po třídenní strniště, a to i u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechávají ve skvělém stavu.
Sledujte každý obrys své tváře a krku pomocí hlav s 8 směry detekce křivek. Zachytíte tak o 20 % více vousů při každém tahu. To vám zajistí mimořádně důkladné a hladké oholení.
3.0
z 5
12
Recenze
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Holicí jednotka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Holicí jednotka
pepo64
06/09/2022
България
Ověřený kupující
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Бръснещ блок
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/60 Бръснещ блок
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/70 Бритвений блок
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RQ12/70 Бритвений блок