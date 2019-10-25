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  • Dokonalé oholení
  • Dokonalé oholení
  • Dokonalé oholení
  • Dokonalé oholení
  • Dokonalé oholení
  • Dokonalé oholení
  • Dokonalé oholení
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  • Dokonalé oholení
  • Dokonalé oholení
  • Dokonalé oholení
  • Dokonalé oholení
  • Dokonalé oholení
  • Dokonalé oholení

Ukončeno

Shaver series 9000 SensoTouchholicí strojek pro mokré a suché holení

RQ1280/21

4.5
| (2) Recenze
Dokonalé oholení
Philips SensoTouch 3D RQ1280 je náš doposud nejpokročilejší holicí strojek, který vám nabídne dokonalé oholení. Systém GyroFlex 3D sleduje každý obrys tváře a hlavy UltraTrack oholí každý vous několika tahy.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

pomocí systému GyroFlex 3D

Dokonalé oholení

  • Systém UltraTrack a GyroFlex 3D

  • 60 min bezdrátového použití/1h nabíjení

  • Přesný zastřihovač

  • Systém Jet Clean

Systém Philips GyroFlex 3D se hladce přizpůsobuje každému zakřivení

Systém Philips GyroFlex 3D se hladce přizpůsobuje každému zakřivení

Hlavy holicího strojku GyroFlex 3D sledují všechny obrysy a přizpůsobí se každému záhybu na tváři, což minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.

Hlavy UltraTrack zachytí každý vous pouhými několika tahy

Hlavy UltraTrack zachytí každý vous pouhými několika tahy

Zajišťuje dokonalé oholení s minimalizací podráždění pokožky. Holicí hlavy má 3 speciální dráhy: drážky pro normální vousy; kanálky pro dlouhé nebo přilehlé vousy a otvory pro nejkratší strniště.

Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení

Těsnění Aquatec umožňuje pohodlné suché i osvěžující mokré holení

Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

2

Recenze

3
2
1

25/10/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je skvělý

Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.

Výhody

Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.

Nevýhody

Nic na něj neseženete

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.

Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 