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Ukončeno
RQ1280/21
Systém UltraTrack a GyroFlex 3D
60 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Přesný zastřihovač
Systém Jet Clean
Hlavy holicího strojku GyroFlex 3D sledují všechny obrysy a přizpůsobí se každému záhybu na tváři, což minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.
Zajišťuje dokonalé oholení s minimalizací podráždění pokožky. Holicí hlavy má 3 speciální dráhy: drážky pro normální vousy; kanálky pro dlouhé nebo přilehlé vousy a otvory pro nejkratší strniště.
Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.
4.5
z 5
2
Recenze
25/10/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Výrobek je skvělý
Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.
Výhody
Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.
Nevýhody
Nic na něj neseženete
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
radzik35
22/09/2013
Polska
Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.
Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025