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Ukončeno
Systém UltraTrack a GyroFlex 3D
60 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Přesný zastřihovač
Hlavy holicího strojku GyroFlex 3D sledují všechny obrysy a přizpůsobí se každému záhybu na tváři, což minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.
Zajišťuje dokonalé oholení s minimalizací podráždění pokožky. Holicí hlavy má 3 speciální dráhy: drážky pro normální vousy; kanálky pro dlouhé nebo přilehlé vousy a otvory pro nejkratší strniště.
Suché a mokré těsnění Aquatec holicího strojku nabízí možnost volby způsobu holení. Můžete se pohodlně oholit na sucho nebo si dopřát osvěžující mokré holení s využitím gelu nebo pěny pro zvýšené pohodlí pokožky.
Ocenění
4.9
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
kafkar je moje přezdívka
03/01/2021
Česká republika
Výborný holicí stroje
výborný pro denní užívání, k suchému i mokrému holení
Výhody
dobře holí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
kafkar
25/08/2013
Česká republika
skvělý
jsem velmi spokojen s tímto holícím strojkem, jen pozitiva - viz zdůvodnění
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Zadowolony
30/12/2013
Polska
Super sprzęt
Kolejny produkt Philips z tej kategorii - poprzedni służył około 8 lat - zdecydowanie ok !
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025