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  • Jemné holení, hladká pokožka
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Ukončeno

Shaver series 7000 SensoTouchHolicí strojek pro mokré a suché holení

RQ1185/21

4.7
| (25) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Jemné holení, hladká pokožka
Strojek Philips SHAVER series 7000 poskytuje jemné a hladké holení. Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobí křivkám vaší tváře a hlavy DualPrecision oholí i to nejmenší strniště.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Jemné holení, hladká pokožka

  • Systém DualPrecision a GyroFlex2D

  • 50 min bezdrátového použití/1h nabíjení

  • Přesný zastřihovač a pouzdro

  • Systém Jet Clean

Holicí drážky a otvory zachytávají i nejkratší chloupky

Holicí drážky a otvory zachytávají i nejkratší chloupky

Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště

Břity Super Lift and Cut zvedají chloupky a mohou je tak zastřihnout více

Břity Super Lift and Cut zvedají chloupky a mohou je tak zastřihnout více

Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

2směrné hlavy Flexing dokonale kopírují křivky

2směrné hlavy Flexing dokonale kopírují křivky

Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

25

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
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19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Strojek na desetiletí

Mám jej tak dlouho, že už ani nevím, ve kterém roce jsem jej koupil a pořád funguje na 100%. Můžu jej mít něco mezi 6 - 10 roky a je to investice, která se několikanásobně vyplatila oproti klasice.

Výhody

Perfektně holí, neskutečná výdrž baterie na jedno nabití

Nevýhody

nic mě nenapadá a to se holím každý den. Jednou jsem měnil holící hlavy za nové, ale po výměně jsem zjistil, že to byl asi jen pocit, že ty původní jsou tupé.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení

03/10/2019

Česká republika

Česká republika

Fešák maratónec

Mám tenhle strojek už řadu let a pořád slouží výborně. A přestože už má sem tam nějaký šrám, vypadá stále skvěle.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší holící strojek co jsem kdy měl

Strojek jsem dostal jako darek k vánocům od přítelkyně, do te doby jsem měl problém s holením, ale s timto strojkem který se krasne přizpůsobí tvaru tváře (obličeje) si nemusim mensi vousy doholovat jednorazovym holitkem. Určitě doporučuji všem mužům kteří maji stejny nebo podobny problem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 